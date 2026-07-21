Prosegue a Tortona la campagna di contrasto alla diffusione delle zanzare. Nell’ambito delle iniziative promosse dal Comune e coordinate a livello regionale da IPLA, giovedì 23 luglio a partire dalle ore 21:30 circa scatterà un nuovo trattamento di disinfestazione adulticida in diverse aree verdi e sensibili della città.

La mappa delle aree interessate

L’operazione di disinfestazione serale si concentrerà su alcuni dei principali punti di aggregazione e parchi cittadini. Nello specifico, l’intervento interesserà:

Il Castello

L’Area Silvi

I Giardini Matteotti

La Casa Albergo per Anziani

Il parco giochi di via Aldo Moro

Per garantire la massima trasparenza e informare adeguatamente i cittadini e i frequentatori degli spazi, nei giorni antecedenti il trattamento verranno affissi appositi avvisi nelle zone coinvolte. In caso di condizioni meteorologiche sfavorevoli, le operazioni saranno rinviate a data da destinarsi.

Riapertura dei parchi e sicurezza

Secondo le precise indicazioni fornite dai tecnici dell’IPLA, le aree sottoposte al trattamento potranno tornare a essere regolarmente frequentate già dal giorno successivo.

Per quanto riguarda i parchi recintati, ovvero l’Area Silvi e i Giardini Matteotti, la riapertura al pubblico avverrà nel pomeriggio di venerdì 24 luglio. Questa tempistica permetterà la completa degradazione del prodotto impiegato, che avviene in modo naturale grazie all’azione della luce solare. L’effetto repellente del trattamento, invece, si protrarrà ancora per alcuni giorni, garantendo una maggiore protezione.

L’appello del Comune per la prevenzione

L’Amministrazione comunale ci tiene a ricordare che questi interventi adulticidi rappresentano una misura complementare ai trattamenti larvicidi che vengono regolarmente effettuati durante tutta la stagione estiva.

Viene inoltre ribadita l’importanza cruciale della collaborazione attiva da parte di tutti i cittadini nella prevenzione. Per limitare la proliferazione delle zanzare, è fondamentale evitare la formazione di ristagni d’acqua in giardini, cortili, terrazzi e in qualsiasi area privata, eliminando così gli ambienti ideali in cui le larve possono svilupparsi.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!