Domenica 26 luglio 2026, alle ore 21:15, la Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari ad Avolasca ospiterà “Il Canto dell’Anima”, uno speciale e commosso concerto lirico in memoria del notaio Luciano Mariano. L’evento, inserito nel cartellone dell’Alexandria Opera Festival 2026, intende omaggiare la figura del compianto professionista e filantropo, tragicamente e improvvisamente scomparso nelle scorse settimane a seguito di una caduta dalle scale della propria abitazione.

Una guida illuminata per la Fondazione e per la cultura

La prematura scomparsa di Luciano Mariano rappresenta una dolorosa perdita non solo per il territorio tortonese e alessandrino, ma per l’intero mondo della cultura locale. Durante il suo prestigioso incarico in veste di Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, l’ente ha raggiunto grandi ed elevati livelli di eccellenza, ottenendo ambiti riconoscimenti per l’instancabile opera svolta a supporto della comunità e permettendo l’allestimento di innumerevoli e preziose iniziative.

Grande sostenitore anche dell’Associazione Lyricum, il suo contributo è stato determinante per la nascita e la crescita dell’Alexandria Opera Festival, che oggi ha scelto di ricordarlo in modo solenne proprio nel suo paese d’origine.

Il concerto e l’elogio a Umberto Battegazzore

Il concerto “In Memoriam” si preannuncia come un momento di profonda spiritualità, capace di unire il ricordo del grande amico e consigliere alle più belle arie liriche di sempre. Ad accompagnare le voci protagoniste della serata sarà un’altra figura di assoluto rilievo per il territorio: il Maestro Umberto Battegazzore. Tortonese d’origine proprio come Mariano, Battegazzore si è trasferito ad Alessandria dove ha intrapreso con successo la carriera di notaio, distinguendosi negli anni non solo nel panorama professionale, ma anche per le sue grandi e riconosciute doti artistiche al pianoforte.

I dettagli dell’appuntamento musicale

L’evento musicale riunirà interpreti di alto livello per celebrare l’importante eredità culturale lasciata da Mariano. Di seguito le coordinate organizzative della serata:

Data e ora: domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21:15.

domenica 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21:15. Location: Avolasca, presso la suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari (via Santa Croce, 11).

Avolasca, presso la suggestiva cornice della Chiesa Parrocchiale di San Nicola di Bari (via Santa Croce, 11). Artisti sul palco: si esibiranno il soprano Tomoko Okabe e il tenore Giampaolo Guazzotti, accompagnati al pianoforte dal M° Umberto Battegazzore.