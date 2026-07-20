Dall’8 al 10 agosto 2026, la città di Acqui Terme torna a celebrare la propria identità enogastronomica e culturale con l’attesa edizione degli “Acqui Wine Days”. Per tre giorni interi, il centro storico si trasformerà in un suggestivo palcoscenico a cielo aperto dove residenti e turisti potranno vivere un’esperienza immersiva fatta di degustazioni itineranti, spettacoli, musica e visite guidate alla scoperta delle eccellenze e delle tradizioni dell’Acquese.

Il via alla manifestazione e le degustazioni itineranti

Il sipario sull’evento si alzerà ufficialmente sabato 8 agosto alle ore 18 in Piazza Levi, con un brindisi inaugurale che darà il via alla tre giorni dedicata ai colori, ai profumi e ai sapori del territorio.

La serata prenderà subito vita con “A Taste of Acqui – Degustazione itinerante con storytelling”. Accompagnati da una guida, i partecipanti faranno tappa in alcuni dei luoghi più iconici della città, tra cui il Cortile di Palazzo Levi, il Teatro Romano, il Seminario Maggiore “La Meridiana”, il Museo Archeologico e il Birdgarden. In ogni location sarà possibile degustare un vino diverso abbinato ai prodotti della tradizione locale, in un vero e proprio viaggio tra storia, archeologia e racconti.

Tango in piazza e passeggiate al chiaro di luna

La giornata di domenica 9 agosto vedrà Piazza Italia trasformarsi nel fulcro scenografico della manifestazione. Ospiterà infatti “Milonga sotto le Stelle – Calici di Tango”, un elegante salotto a cielo aperto dove il linguaggio della danza si fonderà con quello del vino.

I presenti potranno gustare prodotti tipici e i grandi vini del territorio (anche in miscelazione) grazie alla presenza dei Consorzi Tutela Vini d’Acqui e Asti DOCG. Ad animare la piazza ci saranno le coreografie dell’Associazione Charly Brown, con esibizioni, gare di Tango Argentino e momenti di danza partecipata aperti a tutti.

Sempre domenica sera, per chi desidera esplorare la città sotto un’altra veste, sarà proposta la visita guidata “Acqui al Chiaro di Luna”: un itinerario serale alla scoperta di monumenti, vicoli storici, leggende e curiosità.

Il gran finale: “Calici di Stelle” al Castello

Il weekend lungo si concluderà lunedì 10 agosto con uno degli eventi estivi più attesi, ospitato nella magnifica cornice del Castello dei Paleologi: “Calici di Stelle”.

Organizzato dalla Strada dei Vini e dei Sapori del Gran Monferrato, l’appuntamento finale offrirà un ricco programma di attività:

Degustazioni di etichette locali curate dall’Enoteca Regionale Acqui “Terme e Vino”.

Wine cocktail originali a base di Brachetto d’Acqui e Moscato d’Asti DOCG.

Area gastronomica dedicata alle specialità piemontesi, con produttori pronti a servire farinata, ravioli acquesi, hamburger di razza piemontese e dolci tradizionali.

Visite serali al Museo Archeologico.

Intrattenimento musicale con il gruppo “Chiudo gli occhi e penso a te”.

Osservazione della volta celeste in compagnia dell’Associazione Studi Astronomici Acqui Terme.

Il valore dell’evento: le parole dell’Amministrazione

«Acqui Wine Days è ormai un appuntamento fisso dell’estate acquese, una manifestazione profondamente radicata nel territorio che, anno dopo anno, cresce e si consolida come occasione di promozione delle nostre eccellenze enogastronomiche, culturali e turistiche», dichiarano congiuntamente il Sindaco Danilo Rapetti Sardo Martini e l’Assessore al Turismo Rossana Benazzo.

Sottolineando come il vino diventi «il filo conduttore di un racconto che coinvolge storia, paesaggio, tradizioni e comunità», i due amministratori hanno voluto esprimere gratitudine verso la macchina organizzativa: «Desideriamo rivolgere un sentito ringraziamento a tutti gli enti, le associazioni, i consorzi, i produttori, gli operatori, i volontari e a tutte le persone che, con il loro impegno e la loro collaborazione, contribuiscono alla riuscita di questa manifestazione. È grazie a questo prezioso lavoro di squadra che Acqui Wine Days continua a rappresentare un’importante vetrina per la nostra città e per tutto il territorio acquese, rafforzandone l’attrattività e l’identità».

Il programma completo dell’evento è consultabile sul sito www.acquiwinedays.it.

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