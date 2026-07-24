Aumenta il presidio di sicurezza e il controllo durante i giorni di mercato a Tortona. L’Amministrazione Comunale, guidata dal sindaco Federico Chiodi, ha approvato una modifica agli orari di servizio della Polizia Municipale per le giornate di mercoledì e sabato. Il provvedimento è stato varato per garantire un corretto svolgimento delle attività mercatali dal punto di vista tecnico e amministrativo fin dalle prime ore del mattino.

Le motivazioni dell’intervento

La decisione, ufficializzata dalla Giunta, nasce per risolvere alcune difficoltà organizzative emerse in concomitanza con i mercati settimanali che si svolgono in Piazza Milano. In queste due giornate, infatti, le operazioni di allestimento dei banchi iniziano già alle ore 6:00. La presenza degli agenti sul posto fin dall’alba si rende quindi necessaria per un duplice motivo: da un lato assicurare il pieno rispetto degli orari di vendita e di spunta, dall’altro tutelare la libera attività d’impresa dei commercianti che hanno il diritto di occupare i posteggi loro regolarmente concessi.

I nuovi orari e la turnazione degli agenti

Per rispondere a queste esigenze operative e garantire la massima continuità nell’erogazione dei servizi, l’orario di lavoro della Polizia Locale nelle giornate di mercoledì e sabato è stato esteso, andando a coprire l’arco temporale che va dalle ore 6:00 alle ore 19:30.

Il personale incaricato di seguire le attività connesse al mercato sarà organizzato in maniera flessibile secondo i seguenti tre turni:

Primo turno: dalle ore 6:00 alle ore 12:00.

Secondo turno: dalle ore 7:30 alle ore 13:30.

Terzo turno: dalle ore 13:30 alle ore 19:30.

L’Amministrazione precisa inoltre che questa specifica articolazione oraria potrà essere adottata anche in giornate differenti dal mercoledì e dal sabato, qualora i mercati dovessero subire variazioni, anticipi o posticipi rispetto al normale calendario.

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