La serata del 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21, si accenderà a Borghetto di Borbera con un evento speciale all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità. L’Oasi del Kookaburra, situata in Via Dietro gli Orti 38, ospiterà l’iniziativa intitolata “Per una serata sulle magiche ali della musica e non solo…”, offrendo al pubblico un programma variegato che spazia dal karaoke al teatro amatoriale, il tutto organizzato a sostegno dell’Oasi stessa.

Il programma musicale e teatrale

La manifestazione vedrà l’alternarsi di diverse esibizioni pensate per intrattenere i presenti e sostenere il progetto dell’Oasi. Sul palco si susseguiranno:

Le esibizioni canore de Le Sisters § CO.

La performance di Richard Mazzetto, che curerà voce e suoni.

Momenti di puro divertimento e coinvolgimento grazie al Karaoke.

Lo spettacolo della compagnia teatrale amatoriale di Carrosio, che porterà in scena la rappresentazione “Il meglio di Amici allo Sbaraglio“.

Degustazione enologica d’autore

Ad arricchire la proposta culturale e di intrattenimento ci sarà anche uno spazio dedicato ai sapori del territorio. Durante la serata sarà infatti possibile partecipare a una degustazione curata dall’Azienda agricola Miralune di Berzano. Per celebrare questo momento enologico, gli organizzatori hanno scelto di condividere una profonda riflessione di Recalcati: “Piantare una vigna è un gesto di coraggio, è ridare possibilità al mondo di esistere un’altra volta”.

Informazioni e modalità di prenotazione

L’appuntamento è fissato presso i suggestivi spazi dell’Oasi del Kookaburra a Borghetto di Borbera. L’accesso alla serata prevede un’offerta minima consigliata per sostenere la struttura, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione anticipata. Tutti gli interessati possono riservare il proprio posto contattando direttamente Milena Gennaro al numero di telefono 3337244922.