La serata del 26 luglio 2026, a partire dalle ore 21, si accenderà a Borghetto di Borbera con un evento speciale all’insegna dell’intrattenimento e della convivialità. L’Oasi del Kookaburra, situata in Via Dietro gli Orti 38, ospiterà l’iniziativa intitolata “Per una serata sulle magiche ali della musica e non solo…”, offrendo al pubblico un programma variegato che spazia dal karaoke al teatro amatoriale, il tutto organizzato a sostegno dell’Oasi stessa.
Il programma musicale e teatrale
La manifestazione vedrà l’alternarsi di diverse esibizioni pensate per intrattenere i presenti e sostenere il progetto dell’Oasi. Sul palco si susseguiranno:
- Le esibizioni canore de Le Sisters § CO.
- La performance di Richard Mazzetto, che curerà voce e suoni.
- Momenti di puro divertimento e coinvolgimento grazie al Karaoke.
- Lo spettacolo della compagnia teatrale amatoriale di Carrosio, che porterà in scena la rappresentazione “Il meglio di Amici allo Sbaraglio“.
Degustazione enologica d’autore
Ad arricchire la proposta culturale e di intrattenimento ci sarà anche uno spazio dedicato ai sapori del territorio. Durante la serata sarà infatti possibile partecipare a una degustazione curata dall’Azienda agricola Miralune di Berzano. Per celebrare questo momento enologico, gli organizzatori hanno scelto di condividere una profonda riflessione di Recalcati: “Piantare una vigna è un gesto di coraggio, è ridare possibilità al mondo di esistere un’altra volta”.
Informazioni e modalità di prenotazione
L’appuntamento è fissato presso i suggestivi spazi dell’Oasi del Kookaburra a Borghetto di Borbera. L’accesso alla serata prevede un’offerta minima consigliata per sostenere la struttura, ma per motivi organizzativi è richiesta la prenotazione anticipata. Tutti gli interessati possono riservare il proprio posto contattando direttamente Milena Gennaro al numero di telefono 3337244922.