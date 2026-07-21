Nella serata di lunedì 20 luglio, il Consiglio Comunale di Novi Ligure si è riunito per affrontare questioni centrali per la città, dai recenti danni del maltempo alla sicurezza dell’acqua potabile, fino all’approvazione di importanti provvedimenti di bilancio e nuove intitolazioni. La seduta, apertasi con il ricordo di figure storiche della comunità, proseguirà con una seconda convocazione nella serata odierna.

Il ricordo di Cantarutti e i danni del maltempo

I lavori dell’assemblea si sono aperti con un minuto di silenzio in memoria di Giorgio Cantarutti, recentemente scomparso. Il Sindaco Rocchino Muliere ne ha ricordato il lungo impegno al servizio della comunità novese, svolto come Consigliere comunale e Assessore dal 1975 al 1990. Il primo cittadino ne ha sottolineato la dedizione alle istituzioni, il senso civico e la grande passione.

Successivamente, il Sindaco ha aggiornato l’aula sui danni provocati dal maltempo dello scorso 15 luglio, che hanno colpito pesantemente alberature, immobili comunali e parchi. A tal proposito, sono stati annunciati lavori di somma urgenza e l’inoltro alla Regione Piemonte della richiesta per il riconoscimento dello stato di calamità naturale.

La questione dell’acqua potabile (PFAS)

Un’importante comunicazione ha riguardato la presenza di sostanze PFAS nella rete acquedottistica cittadina, rilevata a seguito di alcuni campionamenti effettuati il 24 giugno.

Il Sindaco Muliere ha voluto rassicurare la popolazione, precisando che l’acqua continua a essere assolutamente potabile e utilizzabile. I valori riscontrati, infatti, rientravano nei limiti di legge vigenti fino al 13 luglio, data in cui la nuova normativa nazionale ha introdotto parametri più restrittivi. L’Amministrazione ha già avviato le prime misure correttive:

È in corso la sostituzione dei filtri dell’impianto di Bettole con nuovi sistemi a carbone attivo.

Il monitoraggio della rete è stato potenziato, passando da una frequenza mensile a una settimanale.

Toponomastica, memoria cittadina e parità di genere

L’Assemblea ha approvato all’unanimità il regolamento per l’istituzione della Commissione comunale toponomastica, dotando l’Ente di uno strumento consultivo per le future intitolazioni di strade e piazze. La Commissione tutelerà il patrimonio storico e identitario della città. Il testo recepisce inoltre un emendamento della capogruppo Maria Rosa Porta, che introduce una specifica attenzione alla parità di genere.

Sempre all’unanimità, sono state approvate due importanti intitolazioni:

La pista di atletica leggera dello stadio comunale “Girardengo” prenderà il nome del professor Renato “Billi” Martini, storico docente di educazione fisica e atleta olimpico ai Giochi di Monaco del 1972.

Il tratto stradale di accesso agli impianti SRT sarà intitolato a Oreste Soro, amministratore pubblico e protagonista dello sviluppo del sistema integrato di gestione dei rifiuti sul territorio.

Bilancio, investimenti e servizi alla cittadinanza

La seduta è proseguita con l’illustrazione di due provvedimenti finanziari da parte dell’Assessora al Bilancio, Carlotta Carraturo.

In primo luogo è stata ratificata la sesta variazione di bilancio (11 voti favorevoli della maggioranza, 3 contrari dell’opposizione e l’astensione di Paolo Coscia), necessaria per consentire al Comune di partecipare a un bando PNRR dedicato alla digitalizzazione.

Successivamente, è stata approvata la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio contestualmente alla settima variazione (10 voti favorevoli, 3 contrari, un astenuto). L’Assessora ha confermato la solidità economico-finanziaria dell’Ente, che consentirà di utilizzare l’avanzo di amministrazione per finanziare nuovi servizi e investimenti. Tra gli interventi previsti figurano:

La riqualificazione dell’ex sede della Banca Carige per recuperare un immobile pubblico inutilizzato.

L’adeguamento dell’impianto antincendio delle scuole Martiri.

Manutenzioni straordinarie relative al verde pubblico, agli ascensori e agli impianti elettrici comunali.

La copertura dei costi per lo smaltimento dei pannoloni e nuove risorse per le iniziative giovanili.

Il finanziamento degli appuntamenti culturali e il sostegno alle attività del Teatro Marenco.

Durante il dibattito, la maggioranza ha elogiato la capacità di mantenere i conti in equilibrio garantendo i servizi, mentre le opposizioni hanno espresso perplessità sulla programmazione a lungo periodo e sulla gestione della manutenzione ordinaria.

Infine, il Consiglio ha dato il via libera unanime alla convenzione con la Centrale Unica di Committenza del Comune di Acqui Terme. Questa soluzione transitoria permetterà di affidare tempestivamente i servizi tributari, in attesa che il personale comunale completi il percorso di formazione per gestire autonomamente le future procedure di gara.

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