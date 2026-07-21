Partirà il 22 luglio da Torre Paponi la quinta edizione di “Musica nei Borghi”, la rassegna estiva ideata dalla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo per unire la bellezza della musica a quella del territorio. Sotto la direzione artistica del Maestro Giancarlo De Lorenzo, i concerti serali attraverseranno i luoghi e i borghi più affascinanti del Ponente ligure, proponendo quest’anno una nuova produzione originale in prima assoluta dedicata all’indimenticabile Lucio Dalla.

“Qui dove il mare luccica”: il tributo a Dalla

Dopo i successi degli ultimi due anni legati alla figura di Domenico Modugno, l’edizione 2026 porta in scena un omaggio poetico all’universo musicale del cantautore bolognese. A dividere il palco per la prima volta saranno le voci complementari di Gabriella Martinelli e Peppe Voltarelli, accompagnati dall’Orchestra con gli arrangiamenti curati dal Maestro Valter Sivilotti.

Gabriella Martinelli, ricordando la sua partecipazione al Festival nel 2020, racconta come il cantare con una formazione sinfonica significhi «diventare parte integrante di un gruppo che suona a vibrazioni delicatissime e potenti allo stesso tempo. La voce suona come fosse uno strumento senza limiti». Un’emozione che oggi si rinnova affrontando il repertorio del suo artista preferito: «La sua scrittura, la poetica, la vocalità e la genialità che lo hanno contraddistinto sono una fonte di ispirazione costante per me. Amo la sua capacità di raccontare il mondo, le sue canzoni sono le storie di tutti».

Anche Peppe Voltarelli sottolinea il profondo legame con questa immortale produzione artistica: «Cantare e raccontare la vita di Lucio Dalla per me significa raccontare l’Italia dell’ultimo mezzo secolo con la poesia e la forza espressiva di una voce che aveva in sé la dolcezza del mare del sud e l’ironia di Bologna». L’artista confida poi di essere legato a questi brani sin dall’adolescenza, avendo spesso omaggiato Dalla nei tour all’estero, amandone da sempre la «capacità di rendere contemporanee melodie parole ed atmosfere legate alla grande tradizione melodica italiana e mediterranea».

Lo spazio ai giovani talenti con “Sinfonica Experience”

In due serate del fitto calendario l’apertura sarà affidata a Matilde Montanari e Riccardo Guglielmi, due giovani promesse incontrate lungo il percorso “Sinfonica Experience”. Nato nel 2021, questo progetto di formazione gratuito mira a far esplorare ai giovani interpreti la storia della canzone italiana, offrendo loro una preparazione mirata – dal lavoro sulla voce alla conoscenza di sé – per affinare la propria unicità espressiva ed esibirsi dal vivo con grandi professionisti.

Insieme ad altri venti talenti emergenti, Matilde e Riccardo hanno partecipato a sessioni di ascolto condotte da Franca Drioli e a due workshop con audizione, culminati in concerti finali, tra cui “La sera dei miracoli” a Salsomaggiore Terme, dedicato proprio a Lucio Dalla.

Il calendario degli appuntamenti: dall’autore al barocco

La rassegna si articolerà in una lunga serie di tappe nei borghi liguri, offrendo appuntamenti totalmente a ingresso gratuito. Di seguito il programma dell’omaggio a Lucio Dalla:

22 luglio (ore 21:30): Torre Paponi (Sagrato Chiesa di Torre Paponi)

Torre Paponi (Sagrato Chiesa di Torre Paponi) 25 luglio (ore 21:30): Arma di Taggia (Sagrato della Chiesa dei S.S. Giuseppe e Antonio)

Arma di Taggia (Sagrato della Chiesa dei S.S. Giuseppe e Antonio) 26 luglio (ore 21:00): Imperia – Monte Calvario (Santuario del Monte Calvario Imperia)

Imperia – Monte Calvario (Santuario del Monte Calvario Imperia) 27 luglio (ore 21:30): Badalucco (Piazza del Duomo)

Badalucco (Piazza del Duomo) 14 agosto (ore 21:30): Baiardo (Chiesa vecchia di S.Nicolò)

Baiardo (Chiesa vecchia di S.Nicolò) 23 agosto (ore 21:30): Santo Stefano (Piazza Scovazzi)

Santo Stefano (Piazza Scovazzi) 24 agosto (ore 21:30): Cipressa (Sagrato Chiesa Nostra Signora della Visitazione)

Cipressa (Sagrato Chiesa Nostra Signora della Visitazione) 25 agosto (ore 21:30): Ceriana (Piazza Marconi)

Oltre alla musica d’autore, “Musica nei Borghi” proporrà tre speciali date dedicate al repertorio barocco con il concerto “Il fuoco del Settecento”, che vedrà protagonista il soprano Albertina Del Bo:

28 agosto (ore 21:00): Vallecrosia (Chiesa S.Rocco)

Vallecrosia (Chiesa S.Rocco) 29 agosto (ore 21:00): Pieve di Teco (Chiostro degli Agostiniani)

Pieve di Teco (Chiostro degli Agostiniani) 30 agosto (ore 11:00): Monte Bignone

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