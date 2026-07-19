Il Comune di Ventimiglia si conferma un’eccellenza nella tutela degli amici a quattro zampe, smentendo la necessità di rincorrere ordinanze estive dell’ultimo minuto per proteggerli dal caldo. Come chiarito dal medico veterinario e consigliere comunale delegato Matteo Ambesi, l’Amministrazione ha già agito con estrema lungimiranza, dotando la città di uno strumento normativo moderno, completo e rigoroso che garantisce il benessere animale e punisce i maltrattamenti trecentosessantacinque giorni all’anno.

Un approccio strutturale contro i maltrattamenti

A fronte delle diverse richieste giunte all’Amministrazione per l’adozione di un’ordinanza sindacale mirata a proteggere gli animali durante i mesi più caldi, il Comune ha ribadito la forza del proprio Regolamento per la tutela del benessere degli animali. Approvato già lo scorso autunno su forte impulso dell’Amministrazione, il testo disciplina in maniera organica gli obblighi dei proprietari in ogni stagione.

“Abbiamo preso atto della richiesta di emanare ordinanze contingibili e urgenti per ricordare ai proprietari i loro doveri nei confronti degli animali”, dichiara Ambesi, chiarendo però l’inutilità di un provvedimento temporaneo. “A Ventimiglia questo non è necessario, perché abbiamo scelto con largo anticipo di dotarci di un regolamento moderno, completo e rigoroso, che tutela il benessere animale tutto l’anno e non soltanto nei periodi di maggiore caldo”.

Le regole per i proprietari: divieti e obblighi

Per garantire condizioni di vita dignitose a ogni esemplare, il consigliere ha richiamato i punti salienti del testo normativo cittadino, che impone il rispetto delle esigenze etologiche in base a specie, razza, età e condizioni di salute.

In particolare, per scongiurare le sofferenze legate al clima e all’incuria, il regolamento prevede precise disposizioni:

Stop al caldo estremo e agli spazi angusti: è vietato detenere animali in luoghi con eccessiva insolazione, scarsa ventilazione o temperature incompatibili con la loro salute.

è vietato detenere animali in luoghi con eccessiva insolazione, scarsa ventilazione o temperature incompatibili con la loro salute. Risorse primarie garantite: divieto assoluto di privare gli animali di acqua e cibo, o di mantenerli all’esterno senza un riparo adeguato o in condizioni igienico-sanitarie inidonee.

divieto assoluto di privare gli animali di acqua e cibo, o di mantenerli all’esterno senza un riparo adeguato o in condizioni igienico-sanitarie inidonee. Divieto di isolamento: non è consentito isolare l’animale impedendone il controllo sanitario quotidiano o privandolo dei contatti sociali necessari per la sua specie.

non è consentito isolare l’animale impedendone il controllo sanitario quotidiano o privandolo dei contatti sociali necessari per la sua specie. Niente confino: vietata la detenzione permanente su terrazzi o balconi senza accesso alla casa, così come il confinamento in rimesse, cantine, gabbie non idonee o l’utilizzo della catena per i cani.

vietata la detenzione permanente su terrazzi o balconi senza accesso alla casa, così come il confinamento in rimesse, cantine, gabbie non idonee o l’utilizzo della catena per i cani. Decoro urbano: confermato l’obbligo assoluto di raccogliere le deiezioni solide dei cani e di pulire quelle liquide negli spazi pubblici.

Controlli e sanzioni amministrative

L’obiettivo dell’Amministrazione è puntare su una convivenza civile e rispettosa, supportata da norme chiare che, in caso di violazione, comportano l’applicazione di specifiche sanzioni amministrative pecuniarie.

“Il nostro obiettivo non è moltiplicare le ordinanze, ma far conoscere e applicare un regolamento che rappresenta un importante passo avanti nella tutela degli animali”, conclude Ambesi. Rivolgendo un appello alla cittadinanza, il consigliere invita “tutti i proprietari ad adottare comportamenti responsabili e rispettosi, ricordando che il benessere animale non è un tema stagionale, ma un dovere quotidiano”. L’impegno del Comune non si fermerà alla sola teoria: “Continueremo a promuovere una cultura del rispetto degli animali, affiancando all’attività di sensibilizzazione anche quella di controllo, perché le regole esistono e devono essere rispettate”.

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