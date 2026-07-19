In occasione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, Cassine si prepara a un importante appuntamento culturale volto a valorizzare le testimonianze francescane del territorio. Domenica 26 luglio, alle ore 17:30, presso il Museo d’arte sacra di San Francesco “Paola Benzo Dapino”, situato nell’ex complesso conventuale, verrà presentato al pubblico un antico e prezioso atlante geografico del 1712 realizzato da un noto religioso originario del paese monferrino.

Il manoscritto originale e l’opera del cartografo

Protagonista dell’evento sarà l’esposizione dell’originale manoscritto intitolato “Chorographica descriptio Provinciarum et Conventuum omnium Ordinis Minorum S. Francisci Capucinorum secundum veram illorum distantiam servata quantum fieri potuit Climatum constitutione“. Si tratta di un dettagliato atlante geografico delle Province Cappuccine, opera del cartografo del XVIII secolo Frate Cappuccino Giovan Battista da Cassine, stampato a Milano nel 1712.

L’iniziativa permetterà ai visitatori di scoprire non solo le pregevoli opere architettoniche e artistiche legate alla presenza dei Frati Francescani a Cassine, ma anche di approfondire la figura di uno dei religiosi più illustri originari o soggiornanti nel paese, che hanno maturato la loro scelta di vita spirituale abbracciando la regola dell’Ordine.

Un’eredità spirituale riconosciuta dall’UNESCO

L’evento si inserisce in un quadro più ampio di celebrazioni dell’eredità spirituale, culturale e sociale lasciata da San Francesco d’Assisi. Un patrimonio che spazia dalla fede all’arte, fino alla letteratura e a una moderna concezione di ecologia e fratellanza, valori che hanno portato al riconoscimento della Conferenza Generale dell’UNESCO con l’inserimento delle celebrazioni del Santo nel programma “Anniversari UNESCO 2026-2027”.

La realizzazione di questa giornata è stata possibile grazie al lavoro di rete tra diverse realtà:

L’ Amministrazione Comunale di Cassine .

. I Frati Minori Cappuccini del Piemonte .

. La Biblioteca Civica “Ettore Amerio” .

. L’ IRSAC (Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS) di Cassine.

(Istituto per la Ricostruzione Storica delle Arti e dei Costumi APS) di Cassine. Il Club per l’UNESCO di Alessandria.

Orari e informazioni per le visite

Il prezioso documento settecentesco rimarrà esposto per tre mesi all’interno delle sale del Museo, arricchendo il normale percorso di visita. Di seguito le indicazioni per il pubblico:

Periodo di esposizione: da domenica 26 luglio fino al 26 ottobre prossimo.

da domenica 26 luglio fino al 26 ottobre prossimo. Orari di apertura: tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

tutti i sabati e le domeniche, dalle ore 16:00 alle ore 19:00. Aperture straordinarie: è possibile organizzare visite in altre date, previa prenotazione.

è possibile organizzare visite in altre date, previa prenotazione. Contatti: per informazioni e prenotazioni di visite per gruppi fuori calendario, è a disposizione il numero telefonico 0144 715151 (interno 4).