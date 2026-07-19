Torna a far vivere il centro storico del borgo la quinta edizione di “Dolceacqua in Piazza”, la manifestazione sostenuta da Regione Liguria e dedicata alla celebrazione del Rossese DOC. Tra degustazioni, incontri con i produttori, specialità gastronomiche e momenti di intrattenimento, l’evento ha visto questa sera la partecipazione dell’assessore regionale all’agricoltura Alessandro Piana e proseguirà domani con un’escursione guidata alla scoperta dei suggestivi vigneti del territorio.

Un primato storico e l’identità di un territorio

Il Rossese di Dolceacqua vanta un traguardo di grande prestigio: è stato infatti il primo vino ligure a ottenere la Denominazione di Origine Controllata. Ancora oggi rappresenta uno dei simboli più forti della viticoltura della regione, mantenendo uno stretto legame con il tipico paesaggio terrazzato e con la profonda vocazione agricola dell’estremo Ponente.

“Il Rossese di Dolceacqua DOC è molto più di un grande vino”, ha dichiarato l’assessore Alessandro Piana. “È il racconto del lavoro di generazioni di viticoltori che, con competenza e passione, custodiscono un paesaggio unico e una tradizione che rappresenta una delle espressioni più autentiche della Liguria.”

Il sostegno della Regione per fare rete

L’evento si configura come una vetrina fondamentale per le realtà locali. Come sottolinea Piana, manifestazioni di questo calibro “mettono al centro le aziende agricole, le produzioni di qualità e la capacità di un territorio di fare rete”.

Proprio per questo motivo, la Regione ha deciso di supportare l’iniziativa in modo concreto: “investire in iniziative di questo tipo significa promuovere le nostre imprese, valorizzare il turismo enogastronomico e offrire ai visitatori esperienze autentiche, capaci di far conoscere i nostri borghi durante tutto l’anno. Ogni calice di Rossese racconta una storia fatta di territorio, cultura e lavoro e diventa il miglior ambasciatore della nostra regione”.

L’orgoglio del borgo e il lavoro di squadra

Anche il primo cittadino di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, ha ribadito l’importanza strategica della manifestazione. “Il Dolceacqua in Piazza rappresenta molto più di una serata dedicata al vino – ha dichiarato il sindaco – È un’occasione per raccontare la nostra identità e valorizzare il lavoro dei viticoltori che custodiscono una tradizione secolare”.

Attraverso questa iniziativa, l’obiettivo dell’amministrazione si muove su più fronti:

Promuovere le eccellenze del Rossese di Dolceacqua DOC.

Sostenere attivamente le aziende del territorio.

Offrire ai visitatori un’esperienza immersiva che unisce qualità, accoglienza e la scoperta del borgo storico.

Infine, Gazzola ha voluto rivolgere un ringraziamento a chi lavora dietro le quinte: “Ringrazio Regione Liguria per il sostegno, insieme alle cantine, alle associazioni, ai volontari e a tutti coloro che rendono possibile questo appuntamento, diventato ormai un punto di riferimento per la promozione del nostro territorio”.

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