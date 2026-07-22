Domenica 26 luglio 2026, la comunità della frazione Lunassi di Fabbrica Curone si riunirà per celebrare la tradizionale Festa di Sant’Anna. L’evento, promosso dal Circolo Lunassese, proporrà un momento di raccoglimento religioso seguito da un’occasione di convivialità, con un aperitivo il cui ricavato sarà interamente devoluto per sostenere la parrocchia del paese.
Il programma religioso
Le celebrazioni prenderanno il via nel tardo pomeriggio. A partire dalle ore 18:00, i fedeli potranno partecipare alla Santa Messa, che sarà accompagnata dalla consueta processione.
L’aperitivo solidale al Circolo
Al termine delle funzioni religiose, la festa proseguirà presso i locali del Circolo. Qui verrà allestito un aperitivo aperto a tutti i partecipanti, caratterizzato da un importante fine benefico:
- La partecipazione all’aperitivo sarà a offerta libera.
- L’intero ricavato dell’iniziativa sarà devoluto a favore della Chiesa di San Secondo di Lunassi.
Gli organizzatori del Circolo Lunassese invitano tutti a raggiungere il paese per festeggiare insieme questa sentita ricorrenza.
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