La Proloco e il Comune di Momperone si preparano ad accogliere un appuntamento all’insegna del divertimento e della tradizione teatrale. Sabato 25 luglio, a partire dalle ore 21:30, andrà in scena lo spettacolo “Sotto a chi tocca”. A portare sul palco le risate sarà la compagnia teatrale “I Gobbi” di Arquata Scrivia, che fa il suo ritorno in paese per l’occasione.

Un classico del teatro genovese

L’evento rappresenta un momento imperdibile per gli amanti della commedia d’autore. La compagnia “I Gobbi”, originaria di Arquata Scrivia, porterà infatti in scena una delle rappresentazioni più divertenti tratte dal celebre repertorio di Gilberto Govi. L’intera serata è organizzata dalla A.T. Proloco Momperone APS-ETS in sinergia con il Comune di Momperone.

I dettagli dell’evento

Per chi non volesse perdersi lo spettacolo, ecco il riepilogo delle informazioni utili per partecipare:

La commedia: Sarà rappresentata l’opera “Sotto a chi tocca”.

Sarà rappresentata l’opera “Sotto a chi tocca”. I protagonisti: Sul palco salirà la Compagnia teatrale Arquata Scrivia “I Gobbi”.

Sul palco salirà la Compagnia teatrale Arquata Scrivia “I Gobbi”. Data e ora: L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 21:30.

L’appuntamento è fissato per sabato 25 luglio alle ore 21:30. Rinfresco finale: Al termine dello spettacolo teatrale, la Proloco di Momperone offrirà un rinfresco a tutti i presenti.

Gli organizzatori rivolgono infine un caloroso invito alla partecipazione: «Non mancate».

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