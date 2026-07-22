Arma di Taggia si prepara a vivere uno dei momenti più sentiti dalla comunità: le celebrazioni per Sant’Erasmo, protettore della gente di mare e del borgo marinaro. Nel fine settimana di sabato 25 e domenica 26 luglio, la città offrirà un ricco programma di appuntamenti che spaziano dalla fede alla tradizione, fino alla musica e allo spettacolo. L’evento clou culminerà con la suggestiva processione in mare, migliaia di lumini sull’acqua e il grande spettacolo pirotecnico domenicale.

Sabato 25 luglio: la grande musica e la rievocazione storica

I festeggiamenti si apriranno ufficialmente la sera di sabato 25 luglio. Il programma prevede i seguenti appuntamenti:

Alle ore 21.00, sul sagrato della chiesa parrocchiale di San Giuseppe e Sant’Antonio, l’Orchestra Sinfonica di Sanremo si esibirà nel concerto “Qui dove il mare luccica”, un viaggio musicale attraverso i grandi successi di Lucio Dalla. L’iniziativa è organizzata con la collaborazione dell’associazione culturale Gente Comune.

Alle ore 21.30, il lungomare farà da cornice alla settima edizione del “Corteo Storico di Sant’Ermu”. Questa suggestiva rievocazione, curata dalla Cumpagnia Armasca, vedrà sfilare figuranti in costumi d’epoca per riportare in vita una delle tradizioni più amate e sentite dalla comunità armese.

Domenica 26 luglio: la fiera, la fede e lo spettacolo pirotecnico

La giornata di domenica 26 luglio sarà densa di appuntamenti fin dalle prime luci del mattino, unendo il rito religioso all’intrattenimento:

Dalle ore 8.00, il lungomare ospiterà la tradizionale Fiera di Sant’Erasmo, che ogni anno accompagna la festività.

Alle ore 17.00 verrà officiata la Santa Messa davanti al sagrato della chiesa in via San Giuseppe.

Alle ore 18.00 prenderà il via la solenne processione, accompagnata dall’Orchestra Filarmonica Giovanile Città di Ventimiglia diretta dal maestro Cocco Franco. Il percorso attraverserà il lungomare, via Queirolo, via Eroi Armesi e piazza Tiziano Chierotti, per giungere alla spiaggia dei pescatori. Qui la statua del Santo verrà imbarcata sul tradizionale “gusso” ligure per la benedizione del mare, prima di fare ritorno in chiesa.

A partire dalle 21.30, grazie alla collaborazione con gli stabilimenti balneari, il golfo di Arma sarà illuminato da migliaia di lumini biodegradabili ed ecofriendly, creando una magica atmosfera sull’acqua.

Alle 22.30 il cielo si accenderà con l’atteso spettacolo pirotecnico a cura dell’associazione Fuochi Storici San Benedetto.

Dalle 23.00, in piazza Tizziano Chierotti, la festa proseguirà con l’intrattenimento musicale di Master DBJ.

Le parole dell’Amministrazione

L’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, Barbara Dumarte, sottolinea l’importanza dell’evento, ricordando come “Sant’Erasmo rappresenta un momento profondamente legato all’identità di Arma e alla sua storia di borgo marinaro”. L’obiettivo dell’Amministrazione è stato quello di proporre “un programma capace di unire fede, cultura, musica, tradizione e intrattenimento, offrendo alla nostra comunità e ai numerosi turisti due giornate ricche di appuntamenti”.

Aggiunge inoltre l’assessore: “Il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo, la rievocazione di Sant’Ermu, la fiera e lo spettacolo pirotecnico contribuiranno a rendere speciale questo fine settimana. Mentre le tradizionali celebrazioni religiose saranno capaci di unire la nostra comunità”.

Infine, Dumarte rivolge un pensiero a tutti coloro che hanno reso possibile la manifestazione: “Ringraziamo la Cumpagnia Armasca e le associazioni Arma Pesca, Quarto Quadrante, Gente Comune e Fuochi Storici San Benedetto; la Croce Verde Arma Taggia per l’assistenza, la Capitaneria di Porto e la Delegazione di Spiaggia per la collaborazione; tutte le realtà del territorio e tutte le persone impegnate nell’organizzazione. Un ringraziamento va anche agli stabilimenti balneari che coinvolgeranno i propri ospiti nel rilascio dei lumini in mare, regalando al nostro golfo un’immagine davvero emozionante”.