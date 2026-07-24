La grande musica classica e corale è protagonista stasera a Diano Marina. Alle ore 21:30, la suggestiva cornice del Parco di Villa Scarsella ospiterà la monumentale cantata scenica dei “Carmina Burana” di Carl Orff. L’attesissimo appuntamento si inserisce nel prestigioso cartellone della 15esima edizione dell’Estate Musicale Dianese (EMD) Festival, promettendo al pubblico un’esperienza artistica internazionale e di altissimo livello.

Il cast internazionale e la direzione

L’esecuzione della celebre opera vedrà sul palco una ricca formazione transfrontaliera, sotto l’attenta guida del Direttore M° Frédéric Deloche. Ad esibirsi sarà un cast d’eccezione che unisce prestigiose realtà corali, solisti di talento e musicisti:

Choeur Philarmonique de Nice

Coro FilHarmonia di Sanremo

Sue Jung Im (Soprano)

Diego Saavedra (Tenore)

Richard Rittelmann (Baritono)

Roberto Galfione e Thibaud Epp (Pianisti)

Allievi del CNR di Nizza (Percussioni)

Informazioni, prevendite e canali di contatto

L’evento è patrocinato dal Comune di Diano Marina (Assessorato Turismo e Manifestazioni), in collaborazione con “Ritorno all’Opera”, Regione Liguria e altre istituzioni. Per chi desidera partecipare allo spettacolo di questa sera, i biglietti sono disponibili attraverso diversi canali di prevendita:

Online: tramite il circuito www.ticket.it.

tramite il circuito www.ticket.it. A Diano Marina: presso la biglietteria di via Cavour, 30 (aperta dalle ore 9:30 alle 12:30, dal giovedì al sabato).

presso la biglietteria di via Cavour, 30 (aperta dalle ore 9:30 alle 12:30, dal giovedì al sabato). A San Bartolomeo al Mare: presso l’agenzia “Gianna Viaggi” situata in Via Aurelia, 137.

Per ottenere ulteriori dettagli o assistenza, l’organizzazione dell’EMD Festival ha attivato un numero per informazioni via WhatsApp al +39.351.4221860. È inoltre possibile consultare il sito ufficiale www.emdfestival.it o seguire le pagine social (Facebook e Instagram) cercando “EMDfestival”.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!