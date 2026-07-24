Sabato 25 luglio il centro storico di Rocchetta Ligure si animerà con la quinta edizione de “La Notte del Timorasso – Derthona incontra il Gavi”. A partire dalle ore 19:00, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco locale, con il supporto di Regione Piemonte, Provincia di Alessandria e Comune, offrirà a cittadini e visitatori un percorso enogastronomico d’eccellenza accompagnato da intrattenimento musicale.

Un incontro tra le eccellenze vitivinicole del Piemonte

L’appuntamento, riconosciuto come “evento ufficiale since 2022”, giunge quest’anno alla sua quinta edizione. L’iniziativa celebra le eccellenze del territorio ed è supportata anche dal Consorzio Tutela Vini Colli Tortonesi, dal circuito UNPLI e da vivaborberaspinti.it. L’obiettivo della serata è quello di far incontrare e apprezzare due grandi protagonisti dell’enologia regionale: il Derthona Timorasso e il Gavi.

Il programma della serata nel borgo

Dalle ore 19:00 in poi, le pittoresche vie del centro storico di Rocchetta Ligure si trasformeranno in un vivace palcoscenico dedicato al gusto e al divertimento. L’offerta pensata per il pubblico si articola in diverse proposte:

Cantine Aperte: un’esperienza di degustazione itinerante, accessibile munendosi di tasca e calice, interamente dedicata alla scoperta dei vini Derthona Timorasso e Gavi.

un’esperienza di degustazione itinerante, accessibile munendosi di tasca e calice, interamente dedicata alla scoperta dei vini Derthona Timorasso e Gavi. Stand Gastronomici: ad accompagnare i brindisi ci saranno diverse postazioni food che proporranno le specialità culinarie tipiche del territorio.

ad accompagnare i brindisi ci saranno diverse postazioni food che proporranno le specialità culinarie tipiche del territorio. Festa in Piazza: l’intrattenimento musicale sarà affidato al DJ Set firmato da “DISCO-NNECT”, per concludere la manifestazione all’insegna del ballo e della convivialità.