Nel cuore della Valle Impero, l’antica e unita comunità di Villa Viani si prepara ad accogliere turisti e residenti per uno degli appuntamenti estivi più attesi. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026, il pittoresco borgo ligure ospiterà la 47esima edizione della tradizionale Sagra della Lumaca e degli Spiedini, proponendo un fine settimana all’insegna delle eccellenze gastronomiche locali e dell’intrattenimento musicale.

Un borgo tra natura e cenni storici

Immerso negli oliveti e circondato da una vallata incontaminata ricca di bellezze botaniche e paesaggistiche, Villa Viani si trova a soli 2,5 chilometri da Pontedassio e a 9 chilometri da Imperia. Il paese vanta radici antiche: è stato fondato nel XV secolo dalla famiglia Viani (comprendendo anche la coeva borgata dei Barnato) ed è legato da sempre all’attività agricola del territorio. Il villaggio sorge a poca distanza dal castello di Bestagno e dalla storica chiesa duecentesca di San Michele, offrendo così una cornice suggestiva e tranquilla ai visitatori.

L’offerta gastronomica: l’esperienza della Pro Loco

Per entrambe le giornate di festa, gli stand gastronomici apriranno alle ore 19:00. La consolidata esperienza dei volontari della Pro Loco di Villa Viani è garanzia di una proposta culinaria attenta e di qualità, con un occhio di riguardo per le specialità che sono diventate veri e propri presidi gastronomici. Il menù della sagra proporrà:

Primi piatti della tradizione.

Fiori ripieni tipici del territorio.

Spiedini sapientemente cucinati.

Il piatto forte dell’evento: le lumache, la cui cottura è orgogliosamente guidata dall’esperienza dell’esperto postino locale.

Il tutto sarà accompagnato e innaffiato da un’ottima selezione di vini.

Il programma delle serate danzanti

Dopo aver gustato le prelibatezze culinarie, a partire dalle ore 21:00 le serate prenderanno vita con la musica dal vivo, trasformando la tranquillità del borgo in una vera e propria festa danzante. Ad allietare il pubblico ci saranno due formazioni molto seguite:

Sabato 25 luglio: la musica sarà affidata all’orchestra Christian e la Luna Nueva, ensemble molto apprezzato in tutta la Liguria e nei dintorni.

la musica sarà affidata all’orchestra Christian e la Luna Nueva, ensemble molto apprezzato in tutta la Liguria e nei dintorni. Domenica 26 luglio: a far ballare i presenti ci penserà la celebre formazione Mike e i simpatici.