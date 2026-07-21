Novità per la viabilità e la sicurezza dei pedoni a Imperia. A partire da domani, mercoledì 22 luglio, entrerà in funzione il nuovo marciapiede di via Agnesi, il cui tracciato attraversa direttamente l’edificio che ospita la casa di riposo. L’apertura del percorso pedonale rappresenta uno snodo fondamentale per consentire il proseguimento dei cantieri legati alla riqualificazione stradale dell’area.
I prossimi passi del cantiere
L’Assessore ai Lavori pubblici, Gianfranco Gaggero, ha illustrato le tempistiche e le finalità dell’intervento, spiegando che «a partire da domani, 22 luglio, i pedoni potranno utilizzare il nuovo marciapiede di via Agnesi, che attraversa il fabbricato sede della casa di riposo».
L’attivazione del passaggio segna l’avvio di una nuova fase per la viabilità locale, che si articolerà nei seguenti step operativi:
- Sicurezza pedonale: deviazione immediata del transito a piedi sul nuovo tracciato protetto.
- Adeguamento stradale: questo spostamento, come sottolineato dall’Assessore, «consentirà di procedere con i lavori di adeguamento della via che prevedono l’allargamento della carreggiata in corrispondenza dello spigolo del fabbricato della casa di riposo».
- Dettagli finali: il cantiere non si fermerà con l’apertura di domani, poiché «nelle prossime settimane il percorso pedonale sarà completato con le ultime opere di rifinitura».
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