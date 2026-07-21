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Dopo il grande successo delle scorse edizioni, con tutte le serate sold out, torna per il terzo anno consecutivo “Incontri a Imperia”, la rassegna ideata e curata gratuitamente dalla giornalista Lucia Scajola, promossa dal Comune di Imperia, con il contributo di Fondazione Passadore e del Gruppo Arimondo.

L’appuntamento è per sabato 8 e domenica 9 agosto, alle ore 21.30, sulla Banchina Aicardi, nel suggestivo scenario del porto di Oneglia.

Due serate gratuite e aperte a tutti.

Protagonista del sabatosera sarà Paolo Mieli, giornalista scrittore e storico, già direttore del Corriere della Sera, ormai considerato un amico di Imperia.

Mieli, intervistato dalla curatrice ma anche dal pubblico, ci aiuterà a prevedere cosa accadrà nella politica interna e internazionale questa estate e cosa ci dobbiamo aspettare per l’autunno.

“Per me, questo è diventato un appuntamento importantissimo: a Imperia, davanti al mare, riesco a formulare previsioni come altrove non riuscirei a fare” commenta scherzosamente Mieli. “Con questo pubblico, che ormai conosco quasi persona per persona, mi sentirò un po come un mago, il mago di Imperia”.

La seconda serata, domenica, vedrà protagonista Aldo Cazzullo, vicedirettore del Corriere della Sera, volto e penna tra i più prestigiosi del panorama giornalistico e culturale italiano.

Divulgatore televisivo e scrittore, sempre in cima alle classifiche di saggistica, Cazzullo porterà in scena il suo San Francesco, un viaggio umano e storico tratto dal suo libro “Francesco, il primo italiano”, edito da HarperCollins, dedicato, in questo suo anno Giubilare, al santo che l’intellettuale propone come il nostro padre spirituale.

“L’uomo più straordinario del secondo millennio perché esprime il meglio dell’animo degli italiani, fatto di amore per il prossimo, rispetto per tutte le creature, cortesia e il buon umore” dice Cazzullo. “Sarà un onore raccontare la sua meravigliosa storia in una città che amo molto come è Imperia”.

Questa edizione degli Incontri sarà dedicata al giornalista Roberto Arditti, scomparso all’improvviso e prematuramente ad aprile: “Roberto è stato con me su questo palco per due anni di fila. Anche lui, uomo brillante e dal grande cuore, era da tanti anni un amico di Imperia, oltre che mio e della mia famiglia” dichiara Lucia Scajola

“Dopo il successo delle precedenti edizioni, “Incontri a Imperia” torna ad animare banchina Aicardi. La rassegna si rinnova per offrire due serate di analisi, parole e confronto aperto, portando nel cuore della nostra città alcune tra le firme più autorevoli del giornalismo italiano. Un evento gratuito e aperto a tutti per riflettere e stimolare su temi di attualità ”dichiara l’assessore alle Manifestazioni Marcella Roggero.

Tra i supporter dell’evento, ci sarà ancora la Fondazione Passadore.

“Anche quest’anno, la Fondazione Passadore rinnova il proprio impegno nella promozione della cultura, sostenendo la terza edizione della Rassegna. La manifestazione si conferma un appuntamento di dialogo e confronto per la comunità sui grandi temi dell’attualità, offrendo ai cittadini un’importante occasione di crescita e partecipazione consapevole. Per la Fondazione, supportare questo progetto significa tradurre in azione i propri valori, investendo concretamente nello sviluppo culturale e sociale del territorio.”