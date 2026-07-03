L’ex Hotel Teresa di Diano Marina continua a versare in condizioni di abbandono. Il Comune, constatata la mancata esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e ripristino richiesti nei mesi scorsi,oltre ad aver emesso un nuova ordinanza, ha ufficialmente sanzionato le società responsabili dell’immobile situato in Viale Torino. Il provvedimento impone il pagamento di una multa pari a 4.132 euro per il degrado dell’intera facciata della struttura.

Le ordinanze ignorate

La vicenda ha inizio lo scorso 19 marzo 2026, quando un’apposita Ordinanza Sindacale (la n. 19) aveva imposto due precise scadenze ai responsabili della struttura:

Entro 15 giorni: l’installazione di adeguati ponteggi completati da teli o pannelli decorativi su tutti i lati dell’immobile, al fine di contenere il degrado e garantire il decoro delle facciate e dell’area circostante.

l’installazione di adeguati ponteggi completati da teli o pannelli decorativi su tutti i lati dell’immobile, al fine di contenere il degrado e garantire il decoro delle facciate e dell’area circostante. Entro 30 giorni: l’effettuazione di tutti i lavori di manutenzione e ripristino necessari a restituire l’integrale decoro sia dell’edificio che delle aree circostanti di proprietà.

Il sopralluogo e lo stato di abbandono

A distanza di mesi, i controlli effettuati dal Tecnico Comunale (Relazione Tecnica del 23 giugno 2026) hanno confermato un quadro inalterato. Il sopralluogo ha accertato che, “a vista”, la situazione del fabbricato “ricalca sostanzialmente quanto riportato” in precedenza. Inoltre, “accedendo attraverso il nuovo tracciato della pista ciclabile lo scenario dei blocchi di fabbricati e le aree circostanti appaiono ancora completamente in stato di forte degrado”.

La sanzione economica

Di fronte a questa inottemperanza, il Responsabile del Settore Edilizia Privata e Urbanistica ha irrogato una sanzione amministrativa pecuniaria di 4.132,00 euro a carico delle due società coinvolte. La multa, comminata ai sensi del Regolamento Comunale Edilizio per “degrado facciata intera”, dovrà essere saldata entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento. In caso di mancato pagamento, il Comune procederà con la riscossione coattiva.