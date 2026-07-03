Il problema degli immobili abbandonati a Diano Marina non si limita alla situazione dell’ex hotel Teresa. A breve distanza, sempre all’interno del rione Sant’Anna, un’altra storica struttura versa in precarie condizioni: l’ex hotel Lido. Proprio per contrastare lo stato di abbandono dell’edificio situato in Via Martino, il Comune di Diano Marina ha emesso in data odierna, venerdì il 3 luglio 2026, un’ordinanza di sanzione amministrativa pecuniaria pari a 4.132,00 euro a carico della Società proprietaria dell’immobile, a causa del mancato rispetto dei termini per la messa in sicurezza e il decoro delle facciate.

Le richieste del Comune e il precedente provvedimento

La sanzione pecuniaria è scattata a seguito delle verifiche legate a una precedente Ordinanza Sindacale (la n. 20 del 19 marzo 2026). Quel provvedimento imponeva alla proprietà una serie di interventi urgenti con scadenze precise:

Entro 30 giorni dalla notifica: l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e ripristino dell’intero immobile e delle aree circostanti, necessari a restituire l’integrale decoro alla struttura.

l’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione e ripristino dell’intero immobile e delle aree circostanti, necessari a restituire l’integrale decoro alla struttura. Entro 15 giorni dalla notifica: l’installazione di adeguati ponteggi su tutti i lati dell’edificio, che dovevano essere completati da teli o pannelli decorativi per contenere visivamente il disordine ambientale e garantire la dignità delle facciate fino all’ultimazione dei lavori.

L’esito del sopralluogo: prescrizioni rispettate solo in parte

Il successivo sopralluogo eseguito dall’Ufficio Edilizia Privata per verificare lo stato dei luoghi ha evidenziato una situazione di parziale inottemperanza. I tecnici comunali hanno accertato che i teli verdi utilizzati mascherano solo in minima parte il degrado diffuso del fabbricato.

In particolare, la situazione riscontrata è la seguente:

Prospetto verso la pista ciclabile: l’ordinanza è stata considerata parzialmente rispettata.

l’ordinanza è stata considerata parzialmente rispettata. Altri tre prospetti dell’immobile: l’ordinanza è risultata totalmente non rispettata.

A fronte del “degrado della facciata intera”, il Settore VII – Edilizia Privata Urbanistica ha dovuto applicare la sanzione pecuniaria di 4.132,00 euro prevista dal Regolamento Edilizio Comunale.

Termini di pagamento e possibilità di ricorso

La società proprietaria dell’ex Hotel Lido dovrà ora provvedere al pagamento della sanzione entro 30 giorni dal ricevimento dell’atto, presentando la ricevuta di versamento all’Ufficio Edilizia Privata. In caso di mancato pagamento nei termini, il Comune procederà con la riscossione coattiva delle somme.

Il provvedimento, firmato dall’Ingegnere Capo Riccardo Volpara e dall’Istruttore Direttivo Alessandra Damonte (responsabile del procedimento), lascia comunque alla proprietà la possibilità di opporsi legalmente secondo le seguenti modalità:

Ricorso al TAR: da presentare entro il termine di 60 giorni dalla notificazione.

da presentare entro il termine di 60 giorni dalla notificazione. Ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato: da presentare in via alternativa entro il termine di 120 giorni dalla notificazione.