Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR) di Ventimiglia accende la stagione estiva con la rassegna “Un’estate al MAR”. Dal 1° luglio fino al 31 agosto, gli spazi espositivi si animeranno con un ricco calendario di appuntamenti che spaziano dalle aperture serali straordinarie alle mostre d’arte contemporanea, includendo escursioni didattiche, visite guidate a tema e laboratori interattivi. Un’iniziativa pensata per coinvolgere cittadini, turisti e famiglie, permettendo loro di scoprire il patrimonio storico e culturale in una veste dinamica e suggestiva.

Viaggi multimediali e aperture serali straordinarie

Durante i mesi estivi, oltre al consueto orario di apertura, il MAR offrirà al pubblico la possibilità di vivere gli spazi museali anche in orario serale. I visitatori potranno “viaggiare” all’interno della Sala Multimediale Immersiva, che seguirà un calendario dedicato:

Aperture serali (dalle 21.00 alle 23.00): domenica 26 luglio, domenica 2 agosto e venerdì 28 agosto.

domenica 26 luglio, domenica 2 agosto e venerdì 28 agosto. Aperture mattutine (dalle 10.00 alle 12.00): sabato 18 luglio e sabato 1 agosto.

Inoltre, in concomitanza con le tradizionali celebrazioni dell'”Agosto Medievale”, il Museo garantirà un’apertura serale straordinaria per venerdì 7 e sabato 8 agosto, sempre dalle ore 21.00 alle ore 23.00.

Mostre, escursioni e notti magiche

L’offerta culturale del museo spazierà dall’arte contemporanea alla scoperta del territorio, con appuntamenti unici nel loro genere:

Gita sul Treno delle Meraviglie (venerdì 17 luglio): un’escursione didattica a Tenda e al Musée des Merveilles per celebrare il 108° anniversario della morte di Clarence Bicknell, primo catalogatore del grande patrimonio delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime. La partenza in treno da Ventimiglia è fissata alle ore 10.39, con rientro da Tenda alle 18.32.

un’escursione didattica a Tenda e al Musée des Merveilles per celebrare il 108° anniversario della morte di Clarence Bicknell, primo catalogatore del grande patrimonio delle incisioni rupestri delle Alpi Marittime. La partenza in treno da Ventimiglia è fissata alle ore 10.39, con rientro da Tenda alle 18.32. Arte Contemporanea (sabato 1 agosto): alle ore 17.00 si terrà il vernissage della mostra di Patrizia Salles intitolata “Balzi Venus and Beyond”. L’esposizione resterà visitabile fino al 29 agosto durante i normali orari di apertura del polo museale.

alle ore 17.00 si terrà il vernissage della mostra di Patrizia Salles intitolata “Balzi Venus and Beyond”. L’esposizione resterà visitabile fino al 29 agosto durante i normali orari di apertura del polo museale. Il Museo al brillar di stelle (mercoledì 12 agosto): in occasione dell’eclissi di sole, parzialmente visibile da Ventimiglia, tornerà l’affascinante iniziativa caratterizzata da conversazioni e visite guidate “a lume di candela”, per esplorare temi e contenuti in un’atmosfera immersiva e coinvolgente.

Divertimento e scoperte per le famiglie

Una delle grandi novità di questa estate è dedicata interamente ai più piccoli. A partire dal 10 luglio, tutti i venerdì e sabato mattina saranno rivolti alle famiglie con bambini. I giovani visitatori saranno coinvolti in giochi di intuito, osservazione, abilità e manipolazione, trasformando la visita al museo in un’esperienza più divertente ed educativa. Per partecipare a queste specifiche attività didattiche è obbligatoria la prenotazione.

Orari ordinari e contatti utili

Per le visite standard, il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (situato in Via Verdi 41 a Ventimiglia) osserverà il seguente orario ordinario:

Dal martedì al sabato: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00. Prima e terza domenica del mese: dalle 10.00 alle 12.30.

dalle 10.00 alle 12.30. Lunedì: giorno di chiusura.

Per ulteriori informazioni, dettagli sugli eventi e per effettuare le prenotazioni, è possibile contattare la segreteria del MAR al numero di telefono 0184/351181, scrivere un’e-mail all’indirizzo museoventimiglia@gmail.com o visitare il sito web ufficiale www.marventimiglia.it.