Il prossimo weekend a Francavilla Bisio profuma di tradizione. Sabato 25 e domenica 26 luglio 2026 torna uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi del territorio: la Sagra del Raviolo. L’evento, organizzato dalla Pro Loco locale, promette due giornate all’insegna dei sapori tipici e del divertimento musicale.

Apertura degli stand e l’invito degli organizzatori

I volontari della Pro Loco di Francavilla Bisio sono pronti ad accogliere il pubblico. L’apertura degli stand gastronomici è rigorosamente fissata per le ore 19:00 in entrambe le serate della manifestazione. Gli organizzatori non ammettono defezioni e, tramite la pagina social “VIVI Francavilla Bisio”, lanciano un messaggio chiaro e caloroso: «Niente scuse, niente altri programmi! Sabato 25 e domenica 26 luglio c’è un solo posto dove essere: alla Sagra del Raviolo!».

Il programma delle serate danzanti

A fare da cornice alle prelibatezze culinarie preparate dalle cucine ci sarà la musica dal vivo, per un fine settimana che unirà gusto e ballo. Il programma delle serate danzanti vedrà alternarsi sul palco artisti e orchestre molto conosciuti:

Sabato 25 luglio l’intrattenimento musicale sarà affidato all’Orchestra Lillo Baroni.

Domenica 26 luglio a far ballare i presenti ci penseranno Enrico Cremon e la Dina Manfred Music Band.

Vuoi ricevere la app gratuita di Oggi Cronaca direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Poi basterà cliccarci sopra per essere indirizzato direttamente alla Home del giornale. Se ce l’hai già grazie per essere dei nostri!