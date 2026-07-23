Il Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” (MAR) di Ventimiglia arricchisce l’offerta culturale estiva con un’iniziativa speciale, organizzata in collaborazione con il Comune. Il Forte dell’Annunziata aprirà eccezionalmente le sue porte in orario serale per tre date esclusive tra luglio e agosto. Un’occasione imperdibile per scoprire la nuovissima Sala Multimediale Immersiva e vivere un affascinante viaggio virtuale alla scoperta delle meraviglie del territorio.

Un tuffo multimediale nel Ponente Ligure

Situata al piano -1 del Forte dell’Annunziata, la nuova area espositiva è stata realizzata grazie ai finanziamenti europei legati al progetto ALCOTRA IT-FR PITEM PA.C.E (Progetto “Semplice SALVAGUARDARE”). I visitatori si troveranno catapultati in un’esperienza sensoriale unica: attraverso proiezioni multimediali video-sonore, sarà possibile esplorare a trecentosessanta gradi le realtà culturali, folkloristiche e paesaggistiche delle suggestive vallate del Ponente Ligure.

Il calendario delle aperture serali

Le aperture straordinarie della Sala Multimediale Immersiva si svolgeranno in tre serate specifiche, offrendo a residenti e turisti un’affascinante alternativa per vivere il museo al chiaro di luna. L’orario previsto per le visite va dalle 21.15 alle 22.45 nelle seguenti date:

Domenica 26 luglio

Domenica 2 agosto

Venerdì 28 agosto

Orari standard e contatti del Museo

Oltre agli eventi serali, il MAR, situato in Via Verdi 41 a Ventimiglia, continua ad accogliere regolarmente i visitatori con il suo consueto orario di apertura:

Dal martedì al sabato: dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 17.00.

Prima e terza domenica del mese: dalle 10.00 alle 12.30.

Chiusura settimanale: lunedì.

Per ottenere ulteriori informazioni sull’iniziativa o sulle collezioni museali, è possibile contattare la struttura al numero 0184 351181, scrivere all’indirizzo e-mail museoventimiglia@gmail.com oppure consultare il sito web ufficiale (www.marventimiglia.it) e le pagine social Facebook e Instagram (@marventimiglia).

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