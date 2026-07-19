Il Comune di Sale si prepara a celebrare in grande stile la Festa Patronale di Sant’Anna, offrendo una ricca giornata di eventi in programma per domenica 26 luglio. Tra bancarelle, esposizioni di motori, delizie culinarie e grande musica, il clou della serata sarà l’immancabile spettacolo dei fuochi d’artificio che illuminerà il cielo del paese.
Un programma ricco di intrattenimento
Durante tutta la giornata, le vie del paese si animeranno con diverse attrazioni pensate per coinvolgere un pubblico di tutte le età. Il programma prevede infatti:
- Presenza di tradizionali bancarelle.
- Esposizioni dedicate agli appassionati di motori, con la presenza di auto americane e moto.
- Attività di intrattenimento interamente dedicate ai più piccoli.
Dallo Street Food allo Spettacolo Pirotecnico
A partire dalle ore 19:00, l’offerta gastronomica prenderà vita con l’apertura degli stand di Street Food, allestiti in Via Marconi. La serata culminerà alle ore 22:00 con il tanto atteso spettacolo pirotecnico. Per godere al meglio della vista dei fuochi, le posizioni indicate per il pubblico sono Via Vecchia del Po e Via Alluvioni. L’evento vede anche l’attiva partecipazione della Pro Loco di Sale.
La chiusura in musica
Dopo lo spettacolo pirotecnico, i festeggiamenti si sposteranno in Piazza Garibaldi. Qui, a seguire, la “MAGIKA BAND” salirà sul palco per regalare al pubblico un coinvolgente tributo dedicato ai grandi successi della musica italiana.
Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone? Ti basta rispondere “Sì” alla richiesta di attivazione delle notifiche per avere Oggi Cronaca sempre con te. Se hai già attivato il servizio, grazie per essere dei nostri!