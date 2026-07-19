La parrocchia San Michele Arcangelo di Villaromagnano si prepara ad accogliere i più piccoli per un’intensa giornata all’insegna del divertimento e della condivisione. Sabato 25 luglio, gli spazi dell’oratorio San Michele ospiteranno l’edizione 2026 dell’Oratorio Estivo, un appuntamento speciale dedicato ai bambini dai 5 agli 11 anni, ricco di attività e momenti di svago.
Un programma ricco di attività
Dalle ore 9:00 fino alle 17:00, i bambini saranno coinvolti in un calendario denso di appuntamenti, pensato per farli divertire in un ambiente sano e accogliente. La giornata, supportata dalla presenza di Raddix group, prevede diverse iniziative:
- Giochi di gruppo.
- Un momento dedicato alla merenda.
- Spazi per musica e balli.
- Un gran finale rinfrescante con i tanto attesi giochi con l’acqua.
Come partecipare e informazioni utili
Le iscrizioni per partecipare a questa giornata di festa sono già aperte e si chiuderanno formalmente mercoledì 22 luglio. Tra le opzioni previste dagli organizzatori c’è anche la possibilità di aderire includendo il pranzo; a questo proposito, la parrocchia raccomanda vivamente alle famiglie di comunicare in anticipo l’eventuale presenza di intolleranze alimentari o allergie, per garantire la massima sicurezza a tutti i partecipanti.
Per richiedere maggiori informazioni o per procedere direttamente con le iscrizioni, è possibile contattare telefonicamente i referenti dell’iniziativa:
- Chiara: +39 347 693 1955
- Padre Johnson: +39 333 749 0293
- Federica: +39 348 882 5826