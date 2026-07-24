Agosto si conferma il mese ideale per andare alla scoperta del patrimonio storico e dei luoghi meno conosciuti custoditi dalle Residenze sabaude e dai Musei nazionali del Piemonte. Un ricco programma di visite straordinarie, mostre, concerti e spettacoli animerà diverse location d’eccezione, accendendo i riflettori anche sulla provincia di Alessandria, con appuntamenti speciali previsti presso il suggestivo Forte di Gavi e l’affascinante Area Archeologica di Libarna.

Il nuovo volto del Forte di Gavi: percorsi inediti e arte contemporanea

Il Forte di Gavi, recentemente riaperto al pubblico dopo un imponente intervento di recupero e messa in sicurezza realizzato in occasione del 400esimo anniversario della fortezza moderna, si propone come meta privilegiata per il mese di agosto. I visitatori avranno l’occasione di esplorare i nuovi spazi museali e, in particolare:

Nelle giornate di sabato 8 e 22 agosto, l’associazione Amici del Forte e di Gavi curerà visite speciali dedicate all’Alto Forte.

Gli spazi della fortezza ospitano inoltre due interessanti esposizioni, entrambe visitabili fino al 4 ottobre:

Fammi un quadro del sole. Omaggio a Emily Dickinson: una mostra realizzata in collaborazione con l’Università di Torino che unisce installazioni, opere site specific, libri d’artista e acquerelli di Matilde Domestico, Floriana Porta, Alberto Casiraghy e Nicolò Tomaini, in un suggestivo percorso dedicato alla celebre poetessa americana.

Fortissima Parade – Special Art: la prima edizione di una nuova rassegna focalizzata sull’arte contemporanea, che presenta le installazioni di IDEM Studio, Truly Design e Maya Zignone, pensate appositamente per dialogare con le possenti architetture del Forte.

Libarna: musica al tramonto tra antiche rovine

Per gli amanti della storia e della musica, l’appuntamento da segnare in agenda è quello di domenica 30 agosto presso l’Area Archeologica di Libarna a Serravalle Scrivia.

Alle ore 16:30 è prevista una passeggiata archeologica che condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi dell’intrattenimento dell’antica città romana (il teatro e l’anfiteatro).

è prevista una passeggiata archeologica che condurrà i partecipanti alla scoperta dei luoghi dell’intrattenimento dell’antica città romana (il teatro e l’anfiteatro). Alle ore 18:00 andrà in scena il tradizionale “Concerto del tramonto”. L’edizione 2026 proporrà lo spettacolo Storia di un Teatro, un omaggio alla grande commedia musicale italiana interpretato da Gianluca Guidi, dai Solisti dell’Orchestra Classica di Alessandria e dalle Blue Dolls.

Le altre iniziative in Piemonte: da Racconigi a Palazzo Carignano

Il calendario regionale del mese di agosto offre numerose altre occasioni di visita in sedi prestigiose:

Castello di Racconigi (CN): appuntamenti esclusivi con il ciclo “Il Castello nascosto” per visitare gli Appartamenti di Ponente e di Mezzogiorno (8 agosto) e gli alloggi delle balie (22 agosto). Spazio anche alla natura con “Storie di giardini e di giardinieri” (16 agosto) e il reading teatrale “Ma piantala lì!” (30 agosto).

appuntamenti esclusivi con il ciclo “Il Castello nascosto” per visitare gli Appartamenti di Ponente e di Mezzogiorno (8 agosto) e gli alloggi delle balie (22 agosto). Spazio anche alla natura con “Storie di giardini e di giardinieri” (16 agosto) e il reading teatrale “Ma piantala lì!” (30 agosto). Palazzo Carignano (TO): proseguono le visite agli Appartamenti dei Principi, per ammirare il genio di Guarino Guarini e la recente ricollocazione del dipinto “Belisario chiede l’elemosina” del Legnanino.

proseguono le visite agli Appartamenti dei Principi, per ammirare il genio di Guarino Guarini e la recente ricollocazione del dipinto “Belisario chiede l’elemosina” del Legnanino. Castello di Agliè (TO): la mostra “Vitae. Il sentimento della Natura” (fino al 27 settembre) e un ricco calendario di concerti di musica classica e contemporanea inseriti nelle rassegne “AURA” e “Ri-Generazione”.

la mostra “Vitae. Il sentimento della Natura” (fino al 27 settembre) e un ricco calendario di concerti di musica classica e contemporanea inseriti nelle rassegne “AURA” e “Ri-Generazione”. Abbazia di Vezzolano (AT): due suggestivi appuntamenti musicali. Il 9 agosto il Duo Volver proporrà musiche dell’America Latina; il 15 agosto, l’Ensemble Gli Invaghiti eseguirà il concerto “Vengo a te, Madre Maria” con repertorio rinascimentale, preceduto da una visita guidata.

due suggestivi appuntamenti musicali. Il 9 agosto il Duo Volver proporrà musiche dell’America Latina; il 15 agosto, l’Ensemble Gli Invaghiti eseguirà il concerto “Vengo a te, Madre Maria” con repertorio rinascimentale, preceduto da una visita guidata. Area archeologia di Industria (TO): visite guidate gratuite per tutta l’estate alla scoperta dell’antica città romana.

Informazioni pratiche: ingressi gratuiti e orari di Ferragosto

Si ricorda che domenica 2 agosto, in concomitanza con l’iniziativa ministeriale “#domenicalmuseo”, l’ingresso sarà gratuito in tutte le sedi delle Residenze reali sabaude e dei Musei nazionali del Piemonte (ad eccezione del Castello di Moncalieri e di Serralunga d’Alba, per i quali sono previste specifiche tariffe).

Per quanto riguarda il fine settimana di Ferragosto, le sedi manterranno i consueti orari di apertura, garantendo l’accessibilità al pubblico nonostante la festività (per il Forte di Gavi e l’Area Archeologica di Libarna l’apertura sarà limitata alla giornata di sabato 15 agosto).

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