Martedì 28 luglio, nella suggestiva cornice del Teatro Romano di Ventimiglia (Albintimilium), andrà in scena l’atteso evento conclusivo di “Vox in Arena – Voci dal vivo nello spazio antico”. A chiudere il progetto ideato e diretto da Claudia Claudiano sarà la celebre compagnia Stivalaccio Teatro, che alle ore 21:15 proporrà al pubblico “La Mandragola – facetissima commedia dell’arte”, una brillante e dinamica rilettura del capolavoro rinascimentale di Niccolò Machiavelli.

Un classico reinterpretato tra tradizione e contemporaneità

Ispirato alla celebre commedia del Cinquecento, lo spettacolo ne recupera il ritmo, la vitalità e la pungente comicità sfruttando l’antico e affascinante linguaggio della Commedia dell’Arte. Attraverso l’uso sapiente delle maschere, la musica dal vivo e un continuo e frizzante dialogo con il pubblico, gli attori daranno vita a una messinscena coinvolgente.

Al centro della rappresentazione rimangono gli inganni, i desideri e le ambizioni descritti da Machiavelli, in un intreccio dove la risata si fonde inesorabilmente con una sottile critica alla società. L’obiettivo della compagnia è proprio quello di restituire intatta la modernità del testo originale, riportando in vita il teatro come un vero e proprio spazio di gioco, relazione e divertimento condiviso.

Il prestigio di Stivalaccio Teatro

Fondata nel 2007, Stivalaccio Teatro rappresenta oggi una delle realtà italiane più autorevoli per quanto riguarda la ricerca e la reinvenzione in chiave contemporanea della Commedia dell’Arte e, più in generale, delle forme teatrali popolari. I loro spettacoli, molto apprezzati, sono regolarmente ospitati nei principali festival, circuiti e teatri, sia sul territorio nazionale che all’estero. A testimonianza del loro costante impegno nella valorizzazione e nel rinnovamento del patrimonio teatrale italiano, nel 2024 la compagnia ha ricevuto un’importante nomination al prestigioso Premio Ubu, nella categoria “Premi Speciali”.

Informazioni utili per assistere allo spettacolo

Per facilitare l’accesso del pubblico all’evento conclusivo di “Vox in Arena”, l’organizzazione ha reso noti i dettagli relativi alla biglietteria e ai contatti:

Acquisto biglietti: disponibili online attraverso il circuito Liveticket.

disponibili online attraverso il circuito Liveticket. Botteghino in loco: presso il Teatro Romano l’apertura è prevista per le ore 20:00 (il giorno stesso dello spettacolo).

presso il Teatro Romano l’apertura è prevista per le ore 20:00 (il giorno stesso dello spettacolo). Botteghino del Teatro Comunale: aperto nella giornata di lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

aperto nella giornata di lunedì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00. Contatti telefonici: per ulteriori dettagli è possibile contattare l’organizzazione al numero 0184 6183229, oppure rivolgersi allo IAT di Ventimiglia chiamando lo 0184 1928309.