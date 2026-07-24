Giovedì 30 luglio, a partire dalle ore 20, la Biblioteca Civica di Novi Ligure ospiterà un appuntamento serale dedicato al benessere. L’iniziativa, inserita all’interno della rassegna “Estate nel chiostro”, si intitola “Yoga sotto le stelle” ed è un momento di relax curato dal Centro Danza di Roberta Borello.
Praticare yoga nel cuore della cultura cittadina
L’evento si svolgerà negli spazi del Centro Comunale di Cultura “G. Capurro”, struttura che accoglie la Biblioteca Civica. I partecipanti potranno vivere un’esperienza suggestiva all’aperto, ritrovandosi presso la location situata in Via Marconi 66, a Novi Ligure (AL).
Dettagli utili e contatti
L’appuntamento arricchisce il programma di eventi previsti per il 2026 presso la struttura. Per facilitare la partecipazione dei cittadini e fornire tutti i dettagli necessari, l’organizzazione ricorda che:
- Tutti gli eventi che fanno parte del cartellone sono completamente gratuiti.
- Per ottenere maggiori informazioni è possibile chiamare la struttura al numero di telefono 0143 76246.
- Eventuali richieste possono essere inoltrate anche tramite posta elettronica, scrivendo all’indirizzo biblioteca.direzione@comune.noviligure.al.it.
- Per le famiglie interessate alla prenotazione degli specifici eventi dedicati ai bambini, l’indirizzo e-mail di riferimento da contattare è natiperleggere@comune.noviligure.al.it.