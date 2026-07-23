Importante riconoscimento per il territorio alessandrino, e in particolare per la zona situata tra il Tortonese e il Valenzano. Lo scorso fine settimana, presso l’area eventi dell’“Hotel Internazionale” di Abano Terme (PD), si sono svolte le Fasi Finali della 33ª edizione di “Miss Mamma Italiana GOLD 2026”, concorso dedicato alle mamme di età compresa tra i 46 e i 55 anni. Tra le trenta finaliste giunte da ogni angolo d’Italia, la cinquantacinquenne Katia Isgrò, residente a Bassignana, si è distinta conquistando la prestigiosa fascia nazionale di “Miss Mamma Italiana GOLD SPONSOR TOP”.

Il successo di Katia Isgrò

La fascia assegnata a Katia Isgrò premia una figura che incarna perfettamente lo spirito della manifestazione. Consulente finanziaria di 55 anni e mamma di Thomas e Carlotta (rispettivamente di 29 e 23 anni), Katia ha portato con eleganza e simpatia il nome di Bassignana e del territorio locale su un palcoscenico di rilevanza nazionale. Grazie a questo riconoscimento, la mamma bassignanese sarà anche tra le protagoniste del Calendario “Miss Mamma Italiana GOLD 2027”, giunto alla sua 24ª edizione.

La vincitrice e la giuria

La manifestazione, organizzata dalla Società Te.Ma Spettacoli di Paolo Teti in collaborazione con l’Associazione OSA, ha visto le trenta mamme iscritte sfilare in abito elegante e cimentarsi in prove di abilità per mostrare la propria personalità.

La giuria, presieduta dall’avvocato Luigi Ciccarese, ha proclamato vincitrice assoluta con il titolo di “Miss Mamma Italiana GOLD 2026” la pugliese Rachele Cicoria, 46 anni, casalinga di Minervino Murge (BT), mamma di Lucia e Francesco (19 e 17 anni), che ha conquistato tutti esibendosi in una prova di ballo insieme al marito Salvatore.

Il valore del concorso e l’impegno sociale

Il concorso “Miss Mamma Italiana” si conferma il primo evento nazionale di bellezza e simpatia con marchio registrato riservato alle mamme, suddiviso nelle tre categorie d’età (25/45 anni, Gold 46/55 anni ed Evergreen oltre i 56 anni). Oltre all’aspetto ludico e al valore estetico, la kermesse mira a valorizzare la figura della donna nella famiglia, nel lavoro e nella società.

L’evento si caratterizza inoltre per una forte impronta solidale: la manifestazione sostiene infatti “Arianne”, Associazione Onlus impegnata nella lotta all’Endometriosi, patologia cronica e invalidante che colpisce circa 4 milioni di donne in Italia.

La serata conclusiva è stata condotta dal patron Paolo Teti affiancato da Chiara Medea e Federico Franchin, con la regia di Eugenio Angeli. L’evento è stato ripreso dalle telecamere e verrà trasmesso nei prossimi giorni sull’emittente Canale Italia.

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