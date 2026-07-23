A partire da lunedì 27 luglio, prenderanno il via i lavori di asfaltatura definitiva nell’area del sottopasso di via Verdi a Novi Ligure, nel tratto compreso tra lo spartitraffico di via Edilio Raggio e la rotatoria di via San Giovanni Bosco. L’intervento, curato da RETI S.r.l. in sinergia con l’Amministrazione comunale, è necessario per il ripristino del manto stradale dopo gli interventi sulla rete del gas effettuati lo scorso anno. La conclusione dei lavori è prevista entro il 31 luglio, salvo imprevisti legati alle condizioni meteorologiche.

Gestione del traffico: le modifiche previste

Per consentire agli operai di lavorare in totale sicurezza e per limitare i disagi alla cittadinanza, le modalità di gestione della viabilità sono state preventivamente concordate tra RETI S.r.l. e il Settore Lavori Pubblici del Comune di Novi Ligure. La chiusura dell’arteria avverrà secondo la seguente turnazione:

Chiusura diurna: Il tratto interessato dai cantieri resterà interdetto alla circolazione durante le ore del giorno in cui i mezzi e il personale saranno operativi.

Il tratto interessato dai cantieri resterà interdetto alla circolazione durante le ore del giorno in cui i mezzi e il personale saranno operativi. Riapertura serale: Al termine delle attività lavorative quotidiane, quando il cantiere non sarà in funzione, la strada verrà regolarmente riaperta al traffico fino alla ripresa dei lavori del mattino successivo.

Torna regolare la viabilità in zona Ospedale

Contestualmente all’avvio del cantiere in via Verdi, l’Amministrazione segnala una buona notizia per la circolazione cittadina. Sempre da lunedì 27 luglio, infatti, verrà ripristinata la normale viabilità nel tratto di via Edilio Raggio, recentemente interessato dai lavori per la realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali luminosi nella zona dell’ospedale.

Il Comune di Novi Ligure e RETI S.r.l. invitano tutti gli automobilisti in transito a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea installata e ringraziano i cittadini per la comprensione e la collaborazione.

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