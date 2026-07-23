L’Istituto Comprensivo Nazario Sauro di Imperia è stato recentemente bersaglio di un’incursione che ha portato alla sottrazione di preziosi dispositivi informatici dedicati alla didattica. Grazie alle tempestive e serrate indagini dei Carabinieri della locale Compagnia, i presunti responsabili sono stati rapidamente individuati e denunciati, permettendo alla scuola di recuperare quasi interamente il materiale rubato.

L’irruzione e il bottino

Ignoti malviventi, dopo aver forzato una porta d’ingresso, hanno fatto irruzione nel plesso scolastico facendo razzia del materiale tecnologico in dotazione alla scuola. Il bottino, fondamentale per lo svolgimento delle innumerevoli attività didattiche ed extra-scolastiche di professori e studenti, comprendeva:

12 computer portatili

3 tablet

Le indagini e l’individuazione dei sospettati

I militari, dopo un accurato sopralluogo e la raccolta dei primi elementi, hanno immediatamente avviato le indagini. Incrociando le immagini estrapolate dalle telecamere di videosorveglianza cittadina con la profonda conoscenza del territorio e della rete di possibili ricettatori, gli investigatori sono riusciti a stringere il cerchio.

Al termine delle verifiche, sono stati deferiti in stato di libertà due soggetti, entrambi gravati da plurimi precedenti specifici:

Un cittadino italiano di 46 anni, identificato come il presunto autore materiale dei furti.

Un cittadino italiano di 53 anni, accusato di aver collaborato sia durante l’esecuzione materiale del reato, sia nei successivi tentativi di “piazzare” la merce sul mercato illecito.

Nel rispetto dei principi costituzionali, si ricorda che gli indagati sono allo stato attuale solamente indiziati di delitto e la loro posizione verrà vagliata dall’Autorità Giudiziaria fino a un’eventuale sentenza di condanna definitiva.

La restituzione alla scuola e i ringraziamenti

L’operazione si è conclusa con un importante successo per la comunità scolastica. I Carabinieri sono infatti riusciti a rintracciare gran parte della refurtiva, recuperando ben 11 computer e un tablet.

I dispositivi sono stati prontamente riconsegnati all’Istituto Comprensivo. Nell’occasione, la Dirigente Scolastica Villa Maria Rosa ha voluto ringraziare sentitamente l’Arma per l’impegno e la professionalità profusi, elogiando il brillante risultato che ha permesso a studenti e docenti di rientrare in possesso di strumenti ormai indispensabili per la didattica.