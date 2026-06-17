Un destino tragico e crudele ha spezzato la vita di Gabriele Maranzana esattamente nel giorno in cui avrebbe dovuto festeggiare il tanto atteso traguardo della maggiore età. Il giovane, nato a Novi Ligure il 17 giugno del 2008 e residente a Predosa insieme alla sua famiglia, è la vittima del drammatico incidente stradale avvenuto a Basaluzzo di cui abbiamo subito dato notizia stamattina . Gabriele è deceduto proprio nel giorno del suo diciottesimo compleanno, a seguito di un fatale scontro che ha coinvolto la sua moto.

La dinamica del dramma

Il terribile schianto ha trasformato un giorno di festa in una tragedia incommensurabile. Secondo le informazioni disponibili, il sinistro si è consumato all’altezza dell’incrocio con via del Corriere. Per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle autorità competenti, la motocicletta guidata dal giovane si è scontrata con un’utilitaria. Un impatto che non ha purtroppo lasciato scampo al ragazzo.

Un dolore straziante

L’improvvisa e prematura scomparsa di Gabriele ha gettato nel buio e nello sconforto più totale la comunità di Predosa, dove viveva, e quella di Basaluzzo. Sul manifesto funebre, che lo ritrae in una fiera immagine in sella a un cavallo, è impresso il dolore incolmabile della sua famiglia. A darne il triste annuncio sono la mamma, il papà, i nonni, gli zii, i cugini, i parenti e tutti gli amici, costretti a dire addio a un ragazzo nel fiore degli anni.

Le esequie e l’ultimo saluto

Per chiunque desideri stringersi attorno al dolore dei familiari e rivolgere un ultimo pensiero a Gabriele, le funzioni religiose seguiranno questo calendario:

Santo Rosario: verrà recitato giovedì alle ore 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea in Basaluzzo.

verrà recitato giovedì alle ore 19:00 presso la Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea in Basaluzzo. Funerali: avranno luogo venerdì 19 giugno alle ore 10:00, sempre all’interno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea a Basaluzzo.

avranno luogo venerdì 19 giugno alle ore 10:00, sempre all’interno della Chiesa Parrocchiale di Sant’Andrea a Basaluzzo. Tumulazione: al termine del rito funebre, la salma sarà traslata al cimitero di Predosa per essere tumulata nella cappella di famiglia.