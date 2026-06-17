Un drammatico incidente stradale si è verificato questa mattina nel territorio comunale di Basaluzzo. Nello schianto, che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta, ha purtroppo perso la vita il giovane alla guida del mezzo a due ruote, un ragazzo di appena 18 anni.

Il tragico scontro si è consumato lungo la strada provinciale 155, esattamente all’altezza dell’incrocio con via del Corriere. Per il diciottenne alla guida del motociclo, purtroppo, le conseguenze dell’impatto con la vettura si sono rivelate fatali.

L’intervento dei soccorsi

A seguito dell’allarme, il tratto stradale interessato dall’incidente è stato immediatamente raggiunto dalle squadre di emergenza e dalle forze dell’ordine.

Sul luogo della tragedia sono tempestivamente intervenuti:

I Carabinieri , per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

, per effettuare i rilievi necessari e ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. I Vigili del Fuoco, per mettere in sicurezza l’area e i veicoli coinvolti nello schianto.