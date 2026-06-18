San Bartolomeo al Mare si prepara a vivere un fine settimana all’insegna del ritmo, dell’energia e della grande musica all’aperto. Da venerdì 19 a domenica 21 giugno, la cittadina turistica della Riviera di Ponente ospiterà la tre giorni della “Festa Europea della Musica”. Il palcoscenico di questo imperdibile appuntamento estivo sarà la suggestiva piazza Torre Santa Maria, dove il pubblico potrà cantare e ballare sotto le stelle, all’ombra dell’affascinante bastione saraceno.

Un cartellone per tutti i gusti

L’iniziativa, nata dalla stretta sinergia tra il Comune e la Pro Loco locale, offre una proposta artistica variegata, pensata per soddisfare i gusti di un pubblico di tutte le età. Un’occasione perfetta per residenti e turisti di godersi il weekend, valorizzata ulteriormente dal fatto che l’ingresso a tutte e tre le serate sarà completamente gratuito.

Il programma: tre serate, tre generi musicali

Il palinsesto musicale prevede un crescendo di emozioni, spaziando dal rock nazionale e internazionale fino alle inconfondibili vibrazioni in levare della musica giamaicana. Ecco i dettagli degli appuntamenti in piazza Torre Santa Maria:

Venerdì 19 giugno, ore 21:00 – Recovered: Il weekend musicale si apre con questo grintoso trio rock, pronto a infiammare la scena. Il loro repertorio spazierà dai grandi classici italiani a quelli internazionali, partendo dagli anni ’70 per arrivare alle hit di oggi, il tutto rivisitato in una chiave potente e originale.

Il weekend musicale si apre con questo grintoso trio rock, pronto a infiammare la scena. Il loro repertorio spazierà dai grandi classici italiani a quelli internazionali, partendo dagli anni ’70 per arrivare alle hit di oggi, il tutto rivisitato in una chiave potente e originale. Sabato 20 giugno – Bunna: La piazza cambierà totalmente veste per accogliere i colori e i ritmi della musica giamaicana. Il protagonista assoluto del sabato sera sarà Bunna, vera e propria icona e colonna portante del panorama reggae in Italia. Una presenza di grandissimo spessore artistico che promette di richiamare appassionati da tutta la regione.

La piazza cambierà totalmente veste per accogliere i colori e i ritmi della musica giamaicana. Il protagonista assoluto del sabato sera sarà Bunna, vera e propria icona e colonna portante del panorama reggae in Italia. Una presenza di grandissimo spessore artistico che promette di richiamare appassionati da tutta la regione. Domenica 21 giugno, ore 21:00 – Nosmet Rock Band: Il gran finale della rassegna è affidato a questa celebre ed energica cover band rock. Il gruppo è noto per la straordinaria capacità di coinvolgere il pubblico, trasformando ogni concerto in un evento collettivo e facendo di accordi e parole una vera e propria festa per tutti i presenti.