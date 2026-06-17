È stata presentata ufficialmente a Palazzo Civico la 46ª edizione della Festa di San Giovanni, la storica manifestazione simbolo della tradizione cittadina che inaugura la stagione estiva di Imperia. Dal 19 al 29 giugno 2026, l’evento animerà Banchina Aicardi e Calata G.B. Cuneo con un ricchissimo calendario di appuntamenti culturali, musicali, sportivi e gastronomici pensati per tutte le generazioni.

Il taglio del nastro si terrà venerdì 19 giugno alle ore 18.30 in Banchina Aicardi, alla radice del Molo Corto, alla presenza del Sindaco Claudio Scajola e delle autorità civili e militari, con l’accompagnamento della Banda di Pompeiana.

Ineja Food e il compleanno di MercantIneja

Il cuore pulsante della festa sarà come sempre l’offerta gastronomica e fieristica, capace di richiamare migliaia di visitatori sul waterfront di Oneglia:

Ineja Food: I volontari del Comitato proporranno i piatti simbolo della tradizione ligure e onegliese, tra cui lo stoccafisso all’onegliese, il brandacujun, lo zemin di pesce, le acciughe e i calamari fritti, il minestrone e il cundiun. La novità del 2026 vedrà ogni serata caratterizzata da un piatto tipico speciale dedicato.

I volontari del Comitato proporranno i piatti simbolo della tradizione ligure e onegliese, tra cui lo stoccafisso all’onegliese, il brandacujun, lo zemin di pesce, le acciughe e i calamari fritti, il minestrone e il cundiun. La novità del 2026 vedrà ogni serata caratterizzata da un piatto tipico speciale dedicato. MercantIneja: La fiera mercato festeggia quest’anno i suoi 18 anni. Aperta tutti i giorni dalle ore 17.00 lungo Calata G.B. Cuneo, ospiterà espositori da diverse regioni italiane con prodotti che spaziano dall’artigianato all’enogastronomia e alle produzioni artistiche.

Gli eventi: spettacoli, sport e commercio

Le undici giornate della manifestazione vedranno una stretta sinergia tra diverse realtà del territorio, offrendo intrattenimento a trecentosessanta gradi:

Area spettacoli: Ogni sera si alterneranno esibizioni di danza, musica dal vivo e performance artistiche. L’appuntamento più atteso è fissato per il 24 giugno, giorno del Santo Patrono, con il tradizionale spettacolo pirotecnico.

Ogni sera si alterneranno esibizioni di danza, musica dal vivo e performance artistiche. L’appuntamento più atteso è fissato per il 24 giugno, giorno del Santo Patrono, con il tradizionale spettacolo pirotecnico. Sport con la “Zucchetta”: Torna la storica corsa podistica organizzata dal Marathon Club Imperia. Le iscrizioni sono aperte sul sito imperiacorre.it o allo stand della festa, con due percorsi disponibili: una gara competitiva da 8 chilometri e una prova da 5 chilometri aperta a tutti.

Torna la storica corsa podistica organizzata dal Marathon Club Imperia. Le iscrizioni sono aperte sul sito imperiacorre.it o allo stand della festa, con due percorsi disponibili: una gara competitiva da 8 chilometri e una prova da 5 chilometri aperta a tutti. Sinergia con il centro cittadino: Il C.I.V. NuovOneglia proporrà il concorso delle vetrine a tema e un progetto dedicato ai cocktail della festa per coinvolgere i commercianti. Inoltre, in collaborazione con il Cineforum Imperia, verrà proiettato il film “Gioia Mia” in piazza dell’Antico Ospizio.

Il programma religioso

Mercoledì 24 giugno, in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista, le celebrazioni religiose entreranno nel vivo nel centro di Oneglia con i seguenti orari:

Ore 17.30: Vespri Solenni.

Vespri Solenni. Ore 18.30: Tradizionale e solenne Processione per le vie cittadine.

L’intero evento è organizzato dal Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi insieme al Comune di Imperia, con il patrocinio di Regione Liguria e Provincia di Imperia. Il programma completo è consultabile sui canali ufficiali e social del Comitato.