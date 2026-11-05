L’Amministrazione Comunale di Tortona intensifica le azioni di tutela, monitoraggio e rinnovamento del patrimonio verde cittadino attraverso un articolato programma di interventi coordinato dall’Assessorato ai Lavori Pubblici guidato da Pierpaolo Pareti. Il piano operativo punta a coniugare la salvaguardia dell’incolumità pubblica con il miglioramento qualitativo dell’ambiente urbano, prevedendo 150 indagini strumentali approfondite sulle piante a maggiore rischio entro dicembre e l’avvio, dal 16 novembre, dei lavori di riqualificazione in Viale degli Olmi al Parco del Castello. Il quadro generale delle attività e i dettagli del censimento comunale, che ha censito 5.403 alberi, saranno illustrati ai cittadini venerdì 20 novembre nella Sala Romita di Palazzo Comunale durante la Giornata Nazionale degli Alberi.

Indagini di stabilità su 150 alberature a rischio

La prima direttrice del piano comunale si concentra sulla prevenzione e sull’analisi approfondita dello stato di salute delle piante situate nei punti a maggiore transito:

esecuzione entro il mese di dicembre di 150 indagini strumentali avanzate (VSA) su altrettanti esemplari che evidenziano criticità in aree ad elevata frequentazione;

incarico operativo affidato al Consorzio Viagest, soggetto gestore della manutenzione del verde pubblico cittadino;

svolgimento di prove tecniche specifiche per verificare e approfondire le condizioni di stabilità statica e vegetativa di ogni albero;

redazione per ciascuna pianta di una dettagliata relazione di valutazione del rischio, i cui esiti confluiranno nell’aggiornamento del censimento arboreo comunale.

I lavori in Viale degli Olmi al Parco del Castello

A partire da lunedì 16 novembre prenderà il via un significativo cantiere di riqualificazione paesaggistica e messa in sicurezza che interesserà una delle passeggiate storiche della città:

inizio dei lavori concentrato sul primo tratto di Viale degli Olmi all’interno del Parco del Castello;

rimozione e sostituzione di 42 ippocastani storici le cui condizioni vegetative e strutturali risultano fortemente compromesse;

messa a dimora di nuove essenze: 14 bagolari e 13 ippocastani a fiore rosa;

definizione del progetto concordata con la Soprintendenza, che ha stabilito la tipologia, il posizionamento e il numero complessivo delle alberature;

sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona per le operazioni di abbattimento e della Società Appia S.r.l. per la fornitura e la posa delle nuove piante.

L’incontro pubblico per la Giornata Nazionale degli Alberi

I dati raccolti sul patrimonio verde tortonese verranno condivisi e discussi pubblicamente con la cittadinanza in un appuntamento dedicato:

Data e orario: venerdì 20 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.30;

venerdì 20 novembre, dalle ore 9.00 alle ore 11.30; Sede: Sala Romita di Palazzo Comunale a Tortona;

Sala Romita di Palazzo Comunale a Tortona; Contenuti dell’incontro: presentazione ufficiale del censimento arboreo cittadino che ha mappato complessivamente 5.403 alberi, con un focus sui benefici ecosistemici offerti all’ambiente e al territorio locale.

L’assessore Pareti: «Tutela dell’incolumità e valorizzazione ambientale»

Sull’importanza strategica degli interventi e sulle collaborazioni attivate è intervenuto l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Pareti: «Questi interventi testimoniano l’impegno concreto dell’Amministrazione nella cura e nella messa in sicurezza del patrimonio verde, grazie alla sinergia con realtà importanti del nostro territorio come la Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona e la Società Appia, e a una programmazione tecnica rigorosa, abbiamo unito la tutela dell’incolumità pubblica alla valorizzazione storica e ambientale della città, traguardi che condivideremo con la cittadinanza in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi».