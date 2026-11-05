Domenica 8 novembre, a partire dalle ore 16:30, il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure accoglie la rassegna di danza contemporanea “DIFFUSA 2026”, ideata e promossa da Radic’Arte, con un doppio appuntamento firmato dalla coreografa e autrice Simona Bertozzi. In uno degli spazi simbolo della città, l’arte coreutica dialogherà con lo sport attraverso le performance “Athletes” e “Le Palestriti”, dedicate all’esplorazione del gesto atletico nell’universo femminile inteso come atto di forza, resistenza e creazione di comunità. L’evento, reso pienamente accessibile alle persone cieche e ipovedenti grazie all’audiodescrizione curata in sinergia con LISten, comprende anche un momento di approfondimento e confronto con il pubblico.

Il laboratorio e la restituzione pubblica di “Athletes”

La performance “Athletes” rappresenta il compimento di un percorso di ricerca incentrato sul corpo femminile e sulla pratica atletica intesa come esperienza collettiva e trasformativa, al di fuori dei tradizionali canoni della sola competizione fisica:

la messa in scena costituisce la restituzione al pubblico di un laboratorio coreografico intensivo guidato da Simona Bertozzi dal 5 al 7 novembre, ospitato tra il Centro Danza Borello e il Museo dei Campionissimi di Novi Ligure;

un percorso formativo aperto a tutte le donne, sportive o curiose di ogni età, concepito senza richiedere alcuna esperienza pregressa nel teatro o nella danza;

al termine della performance si terrà l’incontro con la coreografa Simona Bertozzi, moderato da Nicolò Abbattista, Direttore e Docente di Storia della Danza per il Centro di Alta Formazione della Danza ArteMente, nell’ambito del progetto “Milano Dancing City” sostenuto dal Ministero della Cultura.

In scena “Le Palestriti” e l’accessibilità sensoriale

La seconda parte dell’evento vedrà sul palcoscenico la Compagnia Simona Bertozzi con la coreografia “Le Palestriti”, opera che affonda le proprie radici nell’archeologia e nell’arte antica:

l’ispirazione nasce dal celebre mosaico delle Palestriti della Villa Romana del Casale a Piazza Armerina, in Sicilia, riconosciuto patrimonio dell’UNESCO e rarissima testimonianza storica di agonismo femminile;

la narrazione coreografica intreccia gestualità e vocalità per trasformare la celebrazione della vittoria sportiva in un rito corale e di alleanza;

la rinnovata collaborazione tra Radic’Arte e LISten garantisce la piena accessibilità dello spettacolo attraverso un servizio di audiodescrizione dedicato alle persone non vedenti e ipovedenti.

Orari, prenotazioni e contatti utili

Per assistere alle rappresentazioni e ricevere dettagli sull’iniziativa sono attivi i canali informativi dedicati:

Data e orario di inizio: domenica 8 novembre alle ore 16:30;

domenica 8 novembre alle ore 16:30; Sede: Museo dei Campionissimi, Novi Ligure;

Museo dei Campionissimi, Novi Ligure; Canale di prevendita: circuito online su www.mailticket.it;

circuito online su www.mailticket.it; Contatti e informazioni: recapito telefonico 351.7114177 e indirizzo email info@radicarte.it;

recapito telefonico 351.7114177 e indirizzo email info@radicarte.it; Sito ufficiale dell’associazione: https://www.radicarte.it.

Il finale di stagione di DIFFUSA 2026 e la rete dei sostenitori

Il festival proseguirà nel fine settimana successivo con gli appuntamenti conclusivi della rassegna:

Sabato 14 novembre: alla Serra di Ristorazione Sociale di Alessandria andranno in scena le opere “Simple love” ed “Equal to Men” della compagnia Equilibrio Dinamico, insieme ad “Anatomia di un Ricordo” di Ilaria Bagarolo aka Gary, Edoardo Battaglia e Alice Pan;

alla Serra di Ristorazione Sociale di Alessandria andranno in scena le opere “Simple love” ed “Equal to Men” della compagnia Equilibrio Dinamico, insieme ad “Anatomia di un Ricordo” di Ilaria Bagarolo aka Gary, Edoardo Battaglia e Alice Pan; Domenica 15 novembre: al Teatro Romualdo Marenco di Novi Ligure si terrà lo spettacolo per bambini e famiglie “ABCD ‘Emozioni” di Dispari Teatro per la rassegna “La Domenica dei Bambini”.

La rassegna “DIFFUSA 2026” si avvale del contributo del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte e della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, con il patrocinio della Provincia di Alessandria e del Comune di Bosco Marengo, e il sostegno dei Comuni di Novi Ligure, Alessandria, Pasturana e Serravalle Scrivia. L’iniziativa coinvolge una vasta rete di istituti scolastici territoriali (Istituto di Istruzione Superiore Umberto Eco di Alessandria, Liceo E. Amaldi e Istituto Comprensivo Due di Novi Ligure), realtà culturali (Fondazione Teatro Marenco, Museo dei Campionissimi, Associazione Cultura e Sviluppo, Libarna Arteventi, Biblioteca Civica E. Arecco di Pasturana, Inchiostro Festival, Requiem For A Film, MARES, Centro Danza Borello, Peter Larsen Dance Studio), enti associativi ed economici locali (Distretto del Novese, Confindustria Alessandria, SOMS e Pro Loco Pasturana, Cooperativa Sociale Coompany & SCS, Birrificio Birra Pasturana) e la collaborazione dei media partner Radio Gold, Piemonte Fuori dal Comune e Alexala.