Nonostante due segnalazioni formali inoltrate nei mesi scorsi, a partire dal primo sollecito dello scorso giugno, la bandiera italiana esposta all’interno della Cittadella di Alessandria continua a versare in condizioni di grave degrado, ridotta ormai a brandelli dal tempo e dagli agenti atmosferici. Il consigliere comunale Maurizio Sciaudone torna a denunciare con forza la noncuranza verso il simbolo del nostro Paese in un luogo cardine della storia risorgimentale, puntando il dito contro l’assenza di interventi concreti da parte degli enti preposti alla salvaguardia del complesso monumentale e annunciando la presentazione di un’interpellanza per chiarire a chi competa la responsabilità della mancata custodia.

Due richiami caduti nel vuoto e l’annuncio dell’interpellanza

La permanenza di un vessillo vistosamente lacerato all’interno della fortezza alessandrina continua a sollevare indignazione, evidenziando una prolungata assenza di risposte tangibili:

la prima segnalazione ufficiale risale allo scorso mese di giugno, quando il consigliere comunale aveva già evidenziato lo stato di abbandono del Tricolore;

il mancato riscontro da parte delle istituzioni e degli enti deputati alla tutela e alla gestione dell’area storica dopo ben due richiami;

la decisione di portare la questione all’attenzione dell’aula attraverso un atto ispettivo formale per fare piena luce sulla catena di responsabilità.

Sulla vicenda Maurizio Sciaudone ha espresso parole nette: «La grave incuria verso la nostra bandiera equivale ad avere poco rispetto verso la nostra nazione». Il consigliere ha poi ribadito la necessità di passare alle vie istituzionali: «Nonostante le segnalazioni, non ci sono stati risultati. A questo proposito occorrerà presentare un’interpellanza così da precisare a chi appartiene la responsabilità».

Le prescrizioni di legge e gli obblighi di custodia

L’esposizione e la cura della bandiera nazionale non rappresentano soltanto un dovere morale o civico, ma sono disciplinate da precise disposizioni normative dell’ordinamento italiano:

il Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000, n. 121 disciplina l’uso e l’esposizione della bandiera della Repubblica Italiana e della bandiera dell’Unione Europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;

la norma impone a ciascun ente l’individuazione puntuale di un soggetto incaricato della verifica sulla corretta esposizione e sul decoro dei vessilli;

la richiesta avanzata agli enti competenti punta a un’azione immediata, a cominciare dalla rimozione e dalla contestuale sostituzione del drappo logorato, affinché la tutela delle insegne nazionali non si riduca a un mero esercizio formale.

Il legame storico con i moti del 1821 e la stoccata finale

La fortezza militare alessandrina rappresenta un patrimonio monumentale di straordinaria rilevanza per la storia patria, meritevole di un presidio continuo e attento. Fu proprio sui bastioni della Cittadella che, durante i moti rivoluzionari del 1821, venne innalzato per la prima volta in Piemonte il Tricolore quale simbolo delle aspirazioni costituzionali e dell’indipendenza nazionale.

Un valore identitario che stride con le condizioni attuali del vessillo, spingendo Maurizio Sciaudone a chiudere il suo intervento con una pungente provocazione ironica: «Che sia conservata in questo modo proprio perché è ancora la bandiera issata in quel famoso momento storico?».