Dal 28 novembre al 27 dicembre Ventimiglia si prepara a vivere l’atmosfera delle feste con “Aspettando il Natale 2026”, un ricco calendario di eventi, spettacoli, concerti e animazione pensato per coinvolgere famiglie, bambini e visitatori di tutte le età. L’iniziativa punta a valorizzare tanto il centro cittadino quanto il centro storico e i luoghi simbolo della città, offrendo un intero mese di appuntamenti tra mercatini, villaggi tematici, parate itineranti ed esibizioni musicali curate dalle realtà locali.

L’apertura al Chiostro di Sant’Agostino, le luminarie e gli eventi per le famiglie

Il programma entrerà nel vivo nell’ultimo fine settimana di novembre per poi accompagnare la città fino a dopo Natale, toccando piazze, vie e spazi storici:

L’inaugurazione dei mercatini: sabato 28 novembre prenderà il via il mercatino natalizio al Chiostro di Sant’Agostino, organizzato da Terra di Ponente ed Ente Agosto Medievale, che tornerà anche nei successivi fine settimana e nelle giornate festive;

sabato 28 novembre prenderà il via il mercatino natalizio al Chiostro di Sant’Agostino, organizzato da Terra di Ponente ed Ente Agosto Medievale, che tornerà anche nei successivi fine settimana e nelle giornate festive; L’accensione delle luminarie: il momento simbolico dell’illuminazione natalizia della città è fissato per sabato 5 dicembre alle ore 17.00, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Ventimiglia;

il momento simbolico dell’illuminazione natalizia della città è fissato per sabato 5 dicembre alle ore 17.00, con l’accompagnamento musicale della Filarmonica di Ventimiglia; Animazione, giochi e villaggi tematici: tra gli appuntamenti in calendario figurano “Aspettando Babbo Natale” in piazza Costituente, “Arrivano gli Elfi” nelle vie e piazze del centro, Family Friends in piazza Bassi e al Mercato Coperto, “Intrecci di Natale” nel Centro Storico, i Giochi di una volta al Chiostro di Sant’Agostino, il raduno Vespa Christmas al Belvedere del Resentello, oltre a villaggi natalizi, spettacoli itineranti e parate.

I concerti delle realtà cittadine e la mostra del Lions Club

Accanto agli appuntamenti dedicati ai più piccoli e all’animazione nelle vie, il cartellone natalizio riserva ampio spazio alla musica dal vivo e alle iniziative culturali grazie al coinvolgimento diretto delle associazioni del territorio:

Gli appuntamenti musicali: sono in programma i concerti della Banda Città di Ventimiglia, della Filarmonica Giovanile, della Family Band Gospel Choir e del Coro Polifonico Città di Ventimiglia;

sono in programma i concerti della Banda Città di Ventimiglia, della Filarmonica Giovanile, della Family Band Gospel Choir e del Coro Polifonico Città di Ventimiglia; Le esposizioni: il calendario include inoltre la mostra “Un poster per la pace”, allestita a cura del Lions Club Ventimiglia.

Le dichiarazioni del sindaco Flavio Di Muro e dell’assessore Tiziana Faedda

A sottolineare il valore comunitario e turistico della rassegna è il primo cittadino di Ventimiglia, che invita residenti e ospiti a prendere parte agli appuntamenti in programma:

“Il Natale è uno dei momenti più belli dell’anno, un’occasione per vivere la nostra città, ritrovarsi, stare insieme e riscoprire il valore della comunità – dichiara il Sindaco On. Flavio Di Muro – Abbiamo voluto proporre un calendario ricco e articolato, capace di coinvolgere diverse zone di Ventimiglia e di offrire occasioni di svago, intrattenimento e condivisione a cittadini e visitatori. Queste iniziative rappresentano anche un’opportunità per valorizzare il tessuto commerciale, le nostre associazioni e il patrimonio di luoghi che rendono Ventimiglia una città da vivere. Invito tutti a partecipare e a vivere insieme questo periodo di festa”.

Sulla stessa linea l’assessore al Turismo e alle Manifestazioni, che evidenzia il lavoro di squadra svolto con il tessuto associativo e la macchina comunale:

“Abbiamo lavorato per costruire un programma che possa accompagnare la città per tutto il periodo natalizio, con appuntamenti diversi, rivolti a grandi e piccoli e distribuiti in più luoghi, dal centro cittadino al centro storico – dichiara l’Assessore a Turismo e Manifestazioni Tiziana Faedda – Desidero ringraziare tutte le associazioni, le realtà coinvolte e gli uffici comunali che, con impegno, collaborazione e disponibilità, hanno contribuito alla realizzazione del calendario. Il loro lavoro è fondamentale per riuscire a offrire iniziative di qualità e creare un’atmosfera natalizia che coinvolga tutta Ventimiglia. Il nostro obiettivo è far vivere la città, favorire la partecipazione e regalare a famiglie e bambini momenti di gioia e spensieratezza”.