Esordio autunnale con il tutto esaurito per la Cargo Bike Malabrocca di FIAB Tortona, che per la prima volta ha accompagnato i bambini per le vie del centro cittadino riscuotendo un successo ben oltre le aspettative. L’iniziativa, realizzata ieri dalle 16.00 alle 19.00 in collaborazione con lo storico negozio di giocattoli Il Vascello Veloce di corso Montebello, ha visto il mezzo girare praticamente senza sosta per tre ore consecutive. Visto l’entusiasmo di famiglie e piccoli passeggeri, l’esperienza si ripeterà in più occasioni già a partire dal mese di dicembre.

Dal primo assaggio di settembre al boom in corso Montebello

Un’anticipazione di questo particolare servizio si era già avuta durante la Pedalata Notturna dello scorso settembre: in quell’occasione, mentre gli adulti seguivano il talk all’interno della Pieve Romanica di Viguzzolo, i bambini avevano preferito alternarsi a bordo della cargo bike per brevi giri nel paese, proseguendo poi con lo stesso entusiasmo anche a Tortona durante il bicchiere della staffa nei giardini dell’area Matteotti.

Nella giornata di ieri è invece arrivato il vero e proprio debutto autunnale con fermata davanti a Il Vascello Veloce, la cui titolare Marta Lavaselli ha sposato fin da subito la filosofia del progetto per offrire ai propri clienti un modo insolito e divertente di vivere il centro cittadino. Dopo la prima corsa partita alle 16.15 con Giorgio a rompere il ghiaccio, la Cargo Bike Malabrocca ha continuato a trasportare bambini senza interruzioni fino alle 19.00.

«Siamo veramente contenti di esserci buttati in questa avventura – ha commentato a caldo Claudio Cheirasco, referente di FIAB Tortona –. Abbiamo avuto un successo superiore alle aspettative. Conoscevamo il fascino che la cargo bike esercita sui bambini, ma non pensavamo di riuscire a riempire tutti gli spazi disponibili e di farla girare praticamente senza interruzioni per tre ore. Un ringraziamento alle mamme e ai bambini che hanno voluto provare questa esperienza».

Tutti gli appuntamenti in programma a dicembre

Il ritorno davanti a Il Vascello Veloce è già fissato per sabato 19 dicembre, quando la Cargo Bike Malabrocca tornerà in corso Montebello sempre dalle 16.00 alle 19.00; per organizzare al meglio i turni di trasporto, Marta Lavaselli consiglia di prenotare il proprio giro tramite WhatsApp al numero +39 349 6046475 oppure direttamente in negozio, in corso Montebello 37.

Prima di questa data, la cargo bike sarà protagonista di altri tre momenti sul territorio:

Martedì 8 dicembre a Viguzzolo: in occasione del mercatino di Natale, i più piccoli potranno sia imbucare la propria letterina a Babbo Natale sia salire a bordo della Cargo Bike Malabrocca per un giro in paese;

in occasione del mercatino di Natale, i più piccoli potranno sia imbucare la propria letterina a Babbo Natale sia salire a bordo della Cargo Bike Malabrocca per un giro in paese; Sabato 12 dicembre a Tortona: tappa in via Emilia 240 , davanti alla Drogheria di Angelo e Maddalena;

tappa in , davanti alla Drogheria di Angelo e Maddalena; Domenica 13 dicembre a Tortona: iniziativa dalle 12.00 alle 17.00, con appuntamento dalle 14.00 alle 17.00 nei giardini della stazione ferroviaria, in collaborazione con il Gruppo Alpini di Tortona.

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