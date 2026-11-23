Ammonta a 250 mila euro la cifra che il Comune di Diano Marina prevede di incassare nel 2027 dalle sanzioni per le violazioni al Codice della Strada. Come stabilito dalla legge, esattamente la metà di questa somma — pari a 125 mila euro — sarà obbligatoriamente reinvestita sul territorio per migliorare la sicurezza stradale, rinnovare la segnaletica, potenziare i controlli della Polizia Locale e sostenere la mobilità ciclistica. È quanto prevede la delibera approvata all’unanimità dalla Giunta comunale guidata dal sindaco Cristiano Za Garibaldi nella seduta del 13 novembre 2026, in vista della formazione del bilancio di previsione.

La stima degli incassi: 250 mila euro dalle infrazioni ordinarie, zero dagli autovelox

La previsione economica nasce dai dati raccolti dal Settore Polizia Locale, diretto dal comandante Gabriele Degli’Innocenti, che nel triennio 2024-2026 ha registrato un progressivo incremento dell’attività operativa sul territorio e, di conseguenza, un aumento delle sanzioni accertate.

Nel dettaglio, l’intera somma stimata di 250.000 euro deriva dalle violazioni ordinarie al Codice della Strada (previste dall’articolo 208), mentre risulta pari a 0 euro la voce relativa alle multe per eccesso di velocità rilevate tramite dispositivi di controllo a distanza come gli autovelox (articolo 142). La legge impone che almeno il 50% dei proventi ordinari — ovvero 125.000 euro — venga vincolato a interventi specifici legati alla circolazione e alla sicurezza, lasciando invece all’ente la facoltà di utilizzare la restante metà di 125.000 euro per le altre esigenze del bilancio comunale o, in tutto o in parte, per le medesime finalità.

Come verranno spesi i 125 mila euro vincolati

La Giunta comunale ha suddiviso i 125.000 euro destinati per legge alla sicurezza stradale in tre capitoli principali di spesa:

31.250 euro per la segnaletica stradale (25% della quota vincolata): risorse destinate agli interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica lungo le strade comunali;

risorse destinate agli interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica lungo le strade comunali; 31.250 euro per controlli e attrezzature (25% della quota vincolata): fondi impiegati per potenziare le attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni, anche attraverso l’acquisto di automezzi, veicoli e dotazioni tecniche per la Polizia Locale;

fondi impiegati per potenziare le attività di vigilanza e accertamento delle infrazioni, anche attraverso l’acquisto di automezzi, veicoli e dotazioni tecniche per la Polizia Locale; 62.500 euro per sicurezza urbana, servizi notturni, ciclisti e personale (50% della quota vincolata): la fetta più consistente finanzierà un pacchetto articolato di azioni che comprende gli interventi a favore della mobilità ciclistica, l’assunzione di personale stagionale, i progetti per rafforzare i controlli di sicurezza urbana e stradale (inclusi i servizi notturni e di prevenzione delle violazioni), l’acquisto di ulteriori mezzi e attrezzature, oltre alle forme di previdenza e assistenza complementare per gli agenti.

Il voto della Giunta e gli obblighi di rendicontazione

Il provvedimento, dichiarato immediatamente eseguibile, è stato votato all’unanimità dai membri presenti della Giunta: il sindaco Cristiano Za Garibaldi, il vicesindaco Bruno Manitta, l’assessore Sabrina Messico (presenti in sede) e l’assessore Luca Spandre (collegato in videoconferenza), con l’assistenza del segretario comunale Marino Matteo e i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente da Gabriele Degli’Innocenti e dalla ragioniera Sabrina Ardissone. Entro il 31 maggio di ogni anno, inoltre, il Comune è tenuto per legge a trasmettere ai Ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno il rendiconto dettagliato delle somme effettivamente incassate e degli interventi realizzati.