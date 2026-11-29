Questa mattina l’assessore regionale Marco Scajola ha preso parte alla Festa degli Alberi a Vallecrosia al Mare, su invito del locale Gruppo Alpini. L’iniziativa, incentrata sulla tutela ambientale, sulla memoria e sui valori dell’amicizia, della solidarietà e del coraggio, ha visto la piantumazione di alberi dedicati agli Alpini e ai cani protagonisti di attività di ricerca e soccorso, alla presenza di amministratori comunali, consiglieri regionali e diverse realtà cinofile del territorio.

Gli alberi dedicati alla memoria e al soccorso e i partecipanti

Nel corso della giornata sono stati messi a dimora diversi alberi in omaggio a persone e animali che, attraverso le proprie storie, incarnano i valori dell’amicizia, della solidarietà e del coraggio:

Gli alberi per gli Alpini: due piante sono state dedicate alle Penne Nere, una in memoria di Valerio Campagna, giovane di Bordighera scomparso, e un’altra in ricordo di tutti gli Alpini “andati avanti”.

due piante sono state dedicate alle Penne Nere, una in memoria di Valerio Campagna, giovane di Bordighera scomparso, e un’altra in ricordo di tutti gli Alpini “andati avanti”. Gli alberi per i cani da soccorso: altre piantumazioni sono state dedicate a Hilda, Gemma e Bowie, cani protagonisti di attività di ricerca e soccorso.

altre piantumazioni sono state dedicate a Hilda, Gemma e Bowie, cani protagonisti di attività di ricerca e soccorso. Le realtà cinofile e animaliste: alla cerimonia hanno partecipato i cani del gruppo cinofilo dei Carabinieri di Albenga, il cane molecolare dei Vigili del Fuoco di Imperia, il Canile di Ventimiglia e l’ENPA di Sanremo.

alla cerimonia hanno partecipato i cani del gruppo cinofilo dei Carabinieri di Albenga, il cane molecolare dei Vigili del Fuoco di Imperia, il Canile di Ventimiglia e l’ENPA di Sanremo. Le presenze istituzionali: oltre all’assessore regionale Marco Scajola, hanno preso parte all’evento i consiglieri regionali Walter Sorriento e Veronica Russo, il capogruppo del Gruppo Alpini di Vallecrosia al Mare Giuseppe Turone, il sindaco Fabio Perri e il consigliere comunale Luciana Rondelli.

Il commento dell’assessore regionale Marco Scajola

Sul valore dell’iniziativa è intervenuto l’assessore regionale Marco Scajola: «È una giornata dal significato profondo, capace di unire il rispetto per l’ambiente al valore della memoria e al riconoscimento di chi, con il proprio impegno, ha contribuito alla sicurezza e al benessere della comunità – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola –. Gli alberi che vengono piantati oggi rappresentano un segno concreto destinato a durare nel tempo, un modo per ricordare persone e animali speciali e trasmettere alle nuove generazioni valori importanti come l’amicizia, la solidarietà e il coraggio. Ringrazio il Gruppo Alpini di Vallecrosia al Mare, il capogruppo Giuseppe Turone, l’amministrazione comunale in particolare il sindaco Fabio Perri e il consigliere Luciana Rondelli e tutte le associazioni e realtà presenti per aver promosso un’iniziativa così significativa».

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