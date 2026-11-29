Martedì 1° dicembre, alle ore 21.00, l’Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo ospiterà un nuovo incontro pubblico dedicato alla situazione dei PFAS, aperto alla popolazione e alle associazioni. L’appuntamento sarà l’occasione per approfondire i contenuti del provvedimento di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) dello stabilimento Syensqo, pubblicato lo scorso 25 novembre. Nel corso della serata la Provincia di Alessandria e l’Arpa Piemonte illustreranno le prescrizioni introdotte a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, alla presenza dell’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e della Task Force regionale sui PFAS.

Il rinnovo dell’AIA Syensqo e i relatori della serata

Al centro del confronto pubblico vi sarà l’analisi della nuova Autorizzazione Integrata Ambientale relativa allo stabilimento Syensqo, pubblicata il 25 novembre all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria e sul sito istituzionale della Provincia di Alessandria.

All’incontro interverranno diversi soggetti istituzionali e tecnici per illustrare i contenuti del provvedimento e dialogare con il territorio:

Provincia di Alessandria e Arpa Piemonte: illustreranno i dettagli della nuova autorizzazione, soffermandosi in particolare sulle prescrizioni introdotte per salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica.

illustreranno i dettagli della nuova autorizzazione, soffermandosi in particolare sulle prescrizioni introdotte per salvaguardare l’ambiente e la salute pubblica. Regione Piemonte ed enti coinvolti: prenderanno parte alla serata l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, i componenti della Task Force regionale sui PFAS e i rappresentanti degli enti e delle istituzioni impegnati nel percorso.

prenderanno parte alla serata l’assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi, i componenti della Task Force regionale sui PFAS e i rappresentanti degli enti e delle istituzioni impegnati nel percorso. Cittadinanza e associazioni: l’appuntamento è aperto alla partecipazione della popolazione e delle realtà associative.

Le parole dell’assessore alla Sanità Federico Riboldi

Sull’iniziativa in programma a Spinetta Marengo è intervenuto l’assessore regionale alla Sanità, Federico Riboldi: «Come abbiamo garantito fin dall’inizio, ogni volta che ci sono novità rilevanti torniamo a Spinetta Marengo per illustrarle direttamente alla popolazione – sottolinea l’assessore Riboldi – Ora che il provvedimento di rinnovo dell’AIA è stato pubblicato, tutti i cittadini possono prendere visione delle prescrizioni introdotte a tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Proseguiamo così nel rispetto dell’impegno che abbiamo assunto con questa comunità: garantire la massima trasparenza, un’informazione puntuale e un confronto diretto e costante con la popolazione».

Informazioni utili e consultazione degli atti

Per partecipare all’incontro e consultare la documentazione relativa al rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale, ecco tutti i riferimenti:

Data e orario: martedì 1° dicembre, alle ore 21.00.

martedì 1° dicembre, alle ore 21.00. Sede: Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo.

Auditorium del Marengo Museum di Spinetta Marengo. Dove consultare il provvedimento: il rinnovo dell’AIA dello stabilimento Syensqo è pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Alessandria e sul sito della Provincia di Alessandria all’indirizzo [http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121¶m=2021viadep&fl=singola&id=3339](http://int.provincia.alessandria.it/index.php?ctl=progetti&idbl=330&blpd=121¶m=2021viadep&fl=singola&id=3339) .

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