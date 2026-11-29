Un giovane di 25 anni sottoposto agli arresti domiciliari a Capriata d’Orba, dove sta scontando una condanna inflittagli dal Tribunale di Vercelli, si è allontanato dalla propria abitazione senza giustificato motivo. L’assenza è stata scoperta poco dopo da una pattuglia dei Carabinieri durante i consueti controlli: avviate le ricerche, con particolare attenzione al Vercellese, i militari hanno intercettato il venticinquenne nel giro di un paio d’ore, denunciandolo e riaccompagnandolo a casa.

Il controllo dei Carabinieri e l’assenza dall’abitazione

Il venticinquenne aveva l’obbligo di restare nella propria abitazione di Capriata d’Orba per scontare la condanna emessa dal Tribunale di Vercelli. Nonostante il provvedimento, il giovane ha deciso di uscire dall’appartamento senza alcun giustificato motivo.

Poco dopo il suo allontanamento, una pattuglia dei Carabinieri ha suonato al campanello per effettuare i consueti servizi di controllo rivolti alle persone sottoposte alle misure dell’Autorità Giudiziaria. In casa non c’era alcuna traccia del ragazzo e, dalle informazioni raccolte sul posto, è emerso che era uscito.

Le ricerche verso il Vercellese e il fermo dopo due ore

Accertata l’evasione, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le ricerche concentrando l’attenzione anche sul territorio del Vercellese, area in cui il 25enne risiedeva in precedenza e dove aveva riportato la condanna per cui si trovava agli arresti domiciliari.

Nel giro di appena un paio d’ore l’attività dei militari ha portato al risultato atteso:

L’intercettazione: i Carabinieri hanno individuato e fermato il venticinquenne.

i Carabinieri hanno individuato e fermato il venticinquenne. L’assenza di spiegazioni: al momento del controllo il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione per il proprio allontanamento.

al momento del controllo il giovane non ha saputo fornire alcuna giustificazione per il proprio allontanamento. I provvedimenti: il 25enne è stato denunciato e riaccompagnato presso la propria abitazione.