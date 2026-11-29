Si è appena concluso per questo anno accademico il nuovo insegnamento di “Chiesa e comunicazione: profili giuridici”, tenuto dal prof. Roberto Carlo Delconte per il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia. Inserito nel progetto “L’Università nei Collegi” e ospitato presso il Collegio “Senatore”, il corso ha unito diritto, teologia e giornalismo, aprendosi anche agli studenti di Lettere e CIM e dando vita a una collaborazione continuativa con il settimanale diocesano “Il Ticino”.

Un corso interdisciplinare nel progetto “L’Università nei Collegi”

Il prof. Roberto Carlo Delconte – che continua parallelamente a tenere lezioni seminariali presso le cattedre di “Diritto canonico”, “Diritto ecclesiastico” ed “Etica della comunicazione” sempre all’Università di Pavia – ha portato a termine questo nuovo insegnamento rientrante nel progetto “L’Università nei Collegi”. L’iniziativa offre agli studenti degli ultimi anni di laurea l’opportunità di seguire materie di particolare specializzazione, affidate a docenti di fama nazionale e internazionale, direttamente presso alcuni Collegi universitari.

La cattedra si è distinta per un’impostazione fortemente interdisciplinare e aperta a diversi percorsi accademici:

Le discipline trattate: teologia, diritto canonico, diritto ecclesiastico, diritto costituzionale (con focus sul diritto di manifestazione del pensiero e sulla libertà di stampa), giornalismo e comunicazione.

teologia, diritto canonico, diritto ecclesiastico, diritto costituzionale (con focus sul diritto di manifestazione del pensiero e sulla libertà di stampa), giornalismo e comunicazione. I destinatari: oltre agli iscritti a Giurisprudenza, il corso è stato aperto anche agli studenti di altri Dipartimenti, come Lettere e CIM (Comunicazione, innovazione e multimedialità).

I laboratori pratici e gli aforismi di Pier Angelo Soldini

Accanto alle lezioni teoriche, il programma ha proposto due laboratori operativi pensati per avvicinare gli studenti alla pratica professionale e all’analisi dei casi concreti:

Laboratorio di giornalismo: dedicato alla stesura di articoli, al confronto tra diverse testate giornalistiche e alle esercitazioni sui titoli dei pezzi.

dedicato alla stesura di articoli, al confronto tra diverse testate giornalistiche e alle esercitazioni sui titoli dei pezzi. Laboratorio di giurisprudenza: incentrato sullo studio delle sentenze relative al rapporto tra libertà di stampa e diffamazione.

Un elemento particolarmente apprezzato dagli studenti ha caratterizzato la chiusura di ogni incontro: al termine di ciascuna lezione, il docente ha infatti proposto alcuni aforismi tratti dalle opere dello scrittore castelnovese Pier Angelo Soldini, scelto quest’anno come autore di riferimento. In totale sono state presentate circa quaranta brevi frasi nell’arco dell’intero corso, solitamente collegate agli argomenti affrontati, suscitando vivace interesse.

La collaborazione con “Il Ticino” e l’idea di un “Osservatore universitario”

Proprio nell’ambito del laboratorio di giornalismo è maturato un importante sbocco editoriale: dopo la pubblicazione sul settimanale diocesano di Pavia “Il Ticino” di un articolo firmato dall’allieva Maria Celeste Cambi, iscritta al corso di Delconte, la testata ha proposto una collaborazione continuativa, offrendo uno spazio dedicato agli articoli scritti dagli studenti universitari del Collegio “Senatore”, sede delle lezioni.

Grazie a questo percorso formativo potrebbe così prendere forma una sorta di “Osservatore universitario”, pensato per valorizzare e dare spazio ai contributi dei giovani studenti.

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