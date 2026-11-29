Un’operazione della Polizia di Stato ha portato al sequestro di 52 chili lordi di cocaina e all’arresto in flagranza di reato di tre persone di nazionalità marocchina – due donne e un uomo – per detenzione a fini di spaccio. L’intervento è scattato il 25 novembre 2026 a Novi Ligure, a partire dallo svincolo dell’uscita dell’autostrada A7, al termine di un’attività di pedinamento avviata dalla Squadra Mobile di Bologna e condotta con l’ausilio della Squadra Mobile di Alessandria e di un equipaggio dell’autostradale.

Il pedinamento sull’A7 e lo scambio nell’area di sosta

Tutto ha avuto inizio il 25 novembre 2026 a Novi Ligure, allo svincolo dell’uscita dell’autostrada A7, dove gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna hanno agganciato e iniziato a pedinare un autoarticolato sospetto con targa marocchina.

Dopo un breve tragitto, il mezzo pesante si è fermato in un’area di sosta ed è stato avvicinato da un’autovettura condotta da una donna. Gli operatori di Polizia hanno così assistito in diretta al passaggio di due scatole marroni dai due autisti dell’autoarticolato alla conducente dell’auto, che è stata poi aiutata a riporle nel cofano del veicolo.

I controlli sui due mezzi, il sequestro e gli arresti

Ipotizzando di aver assistito a uno scambio di sostanza stupefacente, gli investigatori della Squadra Mobile di Bologna si sono divisi per seguire contemporaneamente entrambi i veicoli:

Il pedinamento dell’autovettura e il sequestro: un equipaggio ha seguito l’auto che aveva caricato le scatole in autostrada, allertando contestualmente un equipaggio dell’autostradale. Sottoposta a controllo, l’auto nascondeva nel cofano, all’interno delle due scatole marroni, 49 “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 52 chili lordi.

un equipaggio ha seguito l’auto che aveva caricato le scatole in autostrada, allertando contestualmente un equipaggio dell’autostradale. Sottoposta a controllo, l’auto nascondeva nel cofano, all’interno delle due scatole marroni, 49 “panetti” di cocaina per un peso complessivo di 52 chili lordi. Il fermo dell’autoarticolato: il secondo equipaggio della Squadra Mobile di Bologna, dopo aver richiesto il supporto dei colleghi della Squadra Mobile di Alessandria, ha continuato a monitorare il camion e i due autisti. Avuto riscontro positivo dal controllo sull’auto, i poliziotti hanno proceduto al fermo dell’autoarticolato, rinvenendo nella cabina una significativa somma di denaro contante.

il secondo equipaggio della Squadra Mobile di Bologna, dopo aver richiesto il supporto dei colleghi della Squadra Mobile di Alessandria, ha continuato a monitorare il camion e i due autisti. Avuto riscontro positivo dal controllo sull’auto, i poliziotti hanno proceduto al fermo dell’autoarticolato, rinvenendo nella cabina una significativa somma di denaro contante. Gli arresti e le indagini in corso: alla luce di quanto emerso, tutti e tre i soggetti coinvolti – due donne e un uomo di nazionalità marocchina – sono stati tratti in arresto in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio. Proseguono ora gli approfondimenti investigativi per risalire all’origine del prezioso carico.

La nota è stata diffusa dalla Polizia di Stato alla luce del pubblico interesse legato alle attività svolte per esigenze di sicurezza pubblica; si rammenta infine il principio della presunzione di innocenza e che l’eventuale responsabilità penale può essere riconosciuta soltanto con sentenza passata in giudicato.