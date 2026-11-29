Per decenni il bagno è stato quasi soltanto bianco, con il colore relegato alle piastrelle e agli asciugamani. Oggi i sanitari colorati sono tornati nei cataloghi dei produttori e nei progetti di ristrutturazione, spesso in versione opaca. Scegliere vaso, bidet e lavabo in una tinta diversa dal bianco richiede però qualche attenzione in più: finitura, palette, abbinamenti e manutenzione cambiano il risultato finale.

Perché i sanitari colorati sono tornati nel bagno

Il bianco totale assicurava neutralità e facilità di sostituzione, ma lasciava poco spazio alla personalità. Il colore sposta il sanitario dalla categoria degli impianti a quella dell’arredo, al pari di un mobile o di una lampada. Un lavabo color sabbia o un vaso grigio basalto possono dialogare con i rivestimenti, riprenderne le sfumature, oppure creare un contrasto voluto. Alla spinta estetica si è aggiunto il ritorno delle finiture opache, che smorzano i riflessi e rendono le tinte più morbide. Buona parte di questa produzione nasce in Italia, concentrata nel distretto di Civita Castellana, dove hanno sede 28 delle 31 aziende italiane di ceramica sanitaria.

Finitura opaca o lucida: cosa cambia davvero

La differenza si vede e si sente. La superficie lucida riflette la luce e rende il colore più brillante e saturo, con un effetto vivace che richiama la ceramica tradizionale. L’opaco, al contrario, assorbe i riflessi e restituisce una tinta più profonda e uniforme, con un effetto vellutato al tatto che molti associano ai materiali naturali. La scelta tra le due finiture resta soprattutto estetica, legata allo stile del bagno e alla luce dell’ambiente. Su entrambe, e in particolare sulle tinte scure, aloni di calcare e impronte possono risultare più visibili rispetto al bianco: un aspetto da mettere in conto fin dall’inizio.

Le palette dei produttori italiani di sanitari

Ceramica Cielo, con sede a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo, raccoglie una tradizione familiare nella ceramica che risale all’Ottocento. Le sue proposte cromatiche si dividono in tre palette distinte. Le Terre di Cielo riuniscono 16 tonalità opache ispirate ai materiali naturali, dal talco alla pomice, dal basalto alla lavagna, fino a muschio, agave, cipria e canapa. Le Acque di Cielo propongono 6 tinte lucide come oltremare, smeraldo e corallo, mentre gli Essential Colors contano 4 colori lucidi, tra cui nero e talpa. Nel catalogo di Quaranta Ceramiche i sanitari Ceramica Cielo comprendono anche versioni in Talco, come il bidet filo muro Itaca, le bacinelle Shui e il lavabo Shui Comfort firmato da Paolo D’Arrigo. Tra le collezioni del produttore figurano anche Era, Smile e Le Giare.

Come abbinare i sanitari colorati a mobile, top e piatto doccia

La prima decisione riguarda la coerenza: lavabo, vaso e bidet nello stesso colore creano un insieme compatto, mentre un lavabo colorato con sanitari bianchi concentra l’attenzione in un solo punto. Il mobile può riprendere la tinta dei sanitari oppure staccarsene con decisione. Un top in legno chiaro accompagna bene i toni terra come cipria, sabbia o arenaria, mentre i verdi salvia e muschio trovano un partner naturale nelle superfici effetto pietra. Con i colori scuri, come basalto o lavagna, conviene bilanciare con pareti chiare per non appesantire l’ambiente. Il piatto doccia può seguire la stessa logica, coordinandosi con i sanitari o con il pavimento.

Rubinetteria e accessori per i sanitari colorati

Rubinetti, placche e accessori completano la palette e possono ribaltarne la percezione. Il cromo resta la scelta più versatile, discreto accanto a quasi ogni colore. Il nero opaco esalta i toni chiari e polverosi, creando un contrasto grafico deciso. Bronzo e finiture calde dialogano con i toni terra, mentre l’acciaio spazzolato si sposa meglio con grigi, azzurri e verdi freddi. Anche portasapone, dispenser e bicchieri possono riprendere la tinta dei sanitari oppure restare neutri, lasciando il ruolo di protagonista al vaso e al lavabo. Conviene scegliere un’unica finitura e ripeterla in tutto il bagno, dai miscelatori ai portasciugamani, per evitare un effetto disordinato.

Pro e contro dei sanitari colorati

Il vantaggio principale è la personalità: un bagno con sanitari colorati si riconosce subito e si coordina con facilità a rivestimenti e arredi. Il rovescio della medaglia è una scelta meno reversibile del bianco. Se tra qualche anno il gusto cambia, rinnovare l’ambiente significa intervenire anche sui sanitari, non solo su pareti e accessori. La sostituzione di un singolo pezzo, per esempio dopo una rottura, può risultare più complessa, perché serve la stessa tinta della stessa collezione. In un bagno di servizio o in una casa destinata all’affitto, il bianco resta spesso la soluzione più prudente. Disponibilità, tempi di consegna e differenza di prezzo rispetto al bianco vanno verificati con il rivenditore prima dell’ordine.

Pulizia e manutenzione dei sanitari opachi

Le indicazioni dei produttori per la ceramica colorata, opaca o lucida, ricalcano quelle valide per il bianco. La pulizia ordinaria richiede acqua, un detergente non abrasivo e una spugna morbida. Dopo ogni lavaggio conviene asciugare con un panno in microfibra, il modo più semplice per prevenire gli aloni lasciati dal calcare. Vanno evitati i prodotti abrasivi, i detergenti a base alcolica, quelli fortemente acidi o basici, i solventi nitrosi e l’acetone. Contro il calcare ostinato funzionano gli impacchi di aceto bianco sulla ceramica, da non usare invece sui coprivasi, dove l’acido acetico può alterare colore e vernice.