Prendere una multa a Diano Marina con un’auto immatricolata all’estero non significa farla franca una volta rientrati nel proprio Paese. Il Comune non demorde e continua a inseguire i trasgressori oltre confine per notificare e incassare le sanzioni al Codice della Strada, soprattutto dopo l’impennata di verbali registrata durante la stagione estiva. Con una determinazione firmata il 25 novembre 2026 dal comandante della Polizia Locale Gabriele Degl’Innocenti, l’Ente ha integrato di ulteriori 1.220,00 euro (IVA compresa) i fondi destinati al servizio di notifica e recupero crediti internazionale affidato alla società fiorentina NIVI S.p.A.

L’aumento dei verbali dopo l’estate e la riscossione oltre confine

L’attività di controllo e repressione delle violazioni al Codice della Strada svolta dalla Polizia Locale di Diano Marina riguarda regolarmente anche i veicoli con targa estera. Poiché i costi per rintracciare i proprietari, inviare le notifiche nei diversi Paesi e avviare le procedure di riscossione variano in base al numero effettivo di sanzioni elevate, le risorse stanziate inizialmente per il 2026 — già integrate una prima volta a settembre e una seconda a ottobre — si sono rivelate insufficienti.

A far lievitare il numero di pratiche da lavorare rispetto alle previsioni sono stati in particolare i verbali emessi nel corso della stagione estiva, periodo caratterizzato da una forte presenza di turisti stranieri nella località della Riviera dei Fiori, affiancati dai recuperi ancora in corso relativi all’anno 2025.

Le cifre stanziate e le fatture liquidate

Per garantire la copertura completa del servizio fino al 31 dicembre 2026 ed evitare qualsiasi interruzione nelle procedure di recupero delle sanzioni all’estero, il Settore Polizia Locale e Protezione Civile ha disposto un nuovo stanziamento e il contestuale pagamento delle competenze già maturate alla società specializzata NIVI S.p.A. (del Gruppo Nicosia), con sede a Firenze:

La nuova integrazione di spesa: il Comune ha aggiunto 1.000,00 euro oltre IVA, pari a 1.220,00 euro IVA compresa , portando la disponibilità complessiva sull’apposito capitolo a 1.291,34 euro (sommando i 71,34 euro rimasti dall’impegno precedente).

il Comune ha aggiunto , portando la disponibilità complessiva sull’apposito capitolo a (sommando i rimasti dall’impegno precedente). Le fatture già liquidate: contestualmente sono stati liquidati 426,05 euro (IVA compresa) per saldare quattro fatture emesse il 31 ottobre 2026 relative all’attività di notifica e gestione svolta finora, rispettivamente dell’importo di 282,80 euro, 87,88 euro, 43,54 euro e 11,83 euro.

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