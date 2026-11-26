Sono 2.547 gli studi clinici attivi nel 2025 nelle Aziende sanitarie del Piemonte, con 55.670 pazienti arruolati. È il bilancio principale emerso dalla V Giornata della Ricerca in Sanità della Regione Piemonte, promossa dal Dipartimento Attività Integrate Ricerca e Innovazione Regionale (DAIRI-R) e ospitata venerdì 20 novembre nel Salone di Rappresentanza dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria. L’appuntamento, inserito nell’ambito della Settimana della Ricerca 2026 organizzata con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, ha permesso di tracciare un quadro approfondito sui risultati scientifici e sugli strumenti organizzativi del sistema regionale.

I quattro anni del DAIRI-R e i numeri della Rendicontazione 2025

Nel corso della mattinata sono stati ripercorsi i quattro anni di attività del DAIRI-R, istituito nel 2022 come struttura di supporto alla Regione Piemonte per gli aspetti organizzativi della ricerca sanitaria e biomedica, con l’obiettivo di trasformare una rete di referenti e professionisti in una vera comunità capace di mettere in comune conoscenze, strumenti e risposte a esigenze condivise.

Un contributo centrale è arrivato dalla presentazione della Rendicontazione Scientifica Regionale relativa ai dati del 2025, che ha esaminato la produzione scientifica, gli assetti organizzativi e le risorse delle 19 Aziende sanitarie regionali:

Nuove autorizzazioni: nel corso del 2025 sono state registrate 1.058 nuove autorizzazioni di studi clinici, con un trend in crescita nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie.

nel corso del 2025 sono state registrate 1.058 nuove autorizzazioni di studi clinici, con un trend in crescita nelle Aziende Ospedaliero-Universitarie. Ambiti terapeutici e studi no profit: i settori maggiormente rappresentati sono quello cardiovascolare, oncologico e onco-ematologico, mentre gli studi no profit costituiscono la componente prevalente in tutte le tipologie di Aziende.

i settori maggiormente rappresentati sono quello cardiovascolare, oncologico e onco-ematologico, mentre gli studi no profit costituiscono la componente prevalente in tutte le tipologie di Aziende. Il ruolo determinante del personale dedicato: sono 16 le Aziende sanitarie che dichiarano di disporre di personale dedicato alla ricerca. Dall’analisi emerge una netta correlazione tra queste professionalità e il volume delle attività: nelle Aziende che dispongono di personale dedicato si contano mediamente 133 studi attivi, a fronte dei 10 delle realtà che ne sono prive.

Il confronto tra modelli regionali e la rete dei Clinical Trial Center

Le testimonianze delle Aziende piemontesi hanno permesso di analizzare le diverse modalità organizzative adottate sul territorio, mettendo a fuoco soluzioni e criticità comuni. Il dibattito della mattinata si è arricchito con il contributo della Regione Emilia-Romagna, che ha offerto un confronto sui modelli di governance, sulle infrastrutture e sulle professionalità impiegate.

Nel pomeriggio i lavori si sono concentrati sulla possibile costituzione di un network regionale dei Clinical Trial Center e delle altre strutture aziendali che affiancano i professionisti nella conduzione degli studi clinici. La tavola rotonda, che ha visto la partecipazione dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer IRCCS di Firenze con l’esperienza della Toscana, ha approfondito le funzioni di questi servizi e le opportunità di collaborazione, tenendo conto delle diverse configurazioni territoriali e della necessità di garantire continuità al supporto operativo.

Dove consultare i dati

La Rendicontazione Scientifica Regionale completa è consultabile online sul sito dell’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria all’indirizzo: https://www.ospedale.al.it/sites/default/files/media/document/2026-11/Rendicontazione_DairiR_2025_web.pdf