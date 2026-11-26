Il Comune di Diano Marina rafforza l’informazione e la sicurezza lungo il tratto della Ciclovia Tirrenica denominato “Incompiuta”, il percorso ciclo-pedonale aperto al pubblico che collega la città con il vicino Comune di Imperia. Con una determinazione del Settore Lavori Pubblici firmata il 25 novembre 2026, l’Amministrazione ha disposto la fornitura di nuova segnaletica dedicata ad avvisare i fruitori della pista sui comportamenti corretti da adottare in caso di allerta meteo. L’incarico, affidato alla Tipografia Damonte di Cirillo Marco & C. Sas, dovrà essere completato entro venti giorni.

Segnaletica per la sicurezza lungo la pista ciclo-pedonale

Il collegamento ciclo-pedonale tra Diano Marina e Imperia, conosciuto come Incompiuta, è attualmente aperto al transito ed è interessato da un servizio di monitoraggio e gestione delle eventuali chiusure e riaperture. Proprio nell’ambito delle attività di prevenzione e tutela dell’incolumità pubblica, l’Ufficio Lavori Pubblici ha individuato la necessità di posizionare lungo il percorso appositi avvisi per informare ciclisti e pedoni sulle regole da rispettare in occasione di allerte meteorologiche.

I dettagli della fornitura e i tempi di consegna

L’intervento operativo, formalizzato con l’atto sottoscritto dalla responsabile del settore Elena Muscarella, definisce nel dettaglio le caratteristiche della nuova cartellonistica e le modalità di realizzazione:

Tipologia dei cartelli: la fornitura prevede complessivamente 12 pannelli informativi da installare sul tratto dell’Incompiuta, suddivisi in 10 cartelli in formato A4 e 2 cartelli di dimensioni più ampie in formato 50×70.

la fornitura prevede complessivamente 12 pannelli informativi da installare sul tratto dell’Incompiuta, suddivisi in 10 cartelli in formato A4 e 2 cartelli di dimensioni più ampie in formato 50×70. Azienda incaricata: il servizio è stato affidato direttamente alla Tipografia Damonte di Cirillo Marco & C. Sas, con sede in via Generale Ardoino 59/61, sulla base del preventivo presentato il 20 novembre 2026.

il servizio è stato affidato direttamente alla Tipografia Damonte di Cirillo Marco & C. Sas, con sede in via Generale Ardoino 59/61, sulla base del preventivo presentato il 20 novembre 2026. Tempi di realizzazione: l’operatore incaricato avrà a disposizione 20 giorni naturali e consecutivi dall’affidamento per portare a termine la fornitura.